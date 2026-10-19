Cierra Morena los registros y Luis Fernando no aparece
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Al cierre de la convocatoria para el registro de aspirantes en Morena, ayer esperaban noticias del senador lagunero Luis Fernando Salazar para saber si se postuló a la alcaldía de Torreón.
Y es que Morena cerró ayer la convocatoria para el registro de aspirantes a diputados federales y alcaldes, sin novedad en el frente en la Cuarta Transformación, capítulo Coahuila.
En breve mensaje digital, sobre el tema del posible registro de Salazar Fernández para la alcaldía lagunera, el líder estatal morenista, Diego del Bosque, dijo que este no le ha comentado nada.
“A mí no me avisó y los registros se concentran en la Ciudad de México”, respondió a De Buena Fuente ante la pregunta sobre la posible postulación de senador.
Luis Fernando no respondió los mensajes enviados, por lo que hasta el cierre de esta columna, no hay información oficial. El tema es relevante para Morena, ya que hasta el momento el diputado local Antonio Attolini y la legisladora federal Cintia Cuevas cumplieron con los requisitos para el registro.
La convocatoria abrió el pasado 8 de octubre y según lo establecido, el plazo cerró este 18 de octubre.
SE BUSCAN
Funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos se dieron una vuelta por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Los visitantes continúan con la integración de expedientes contra políticos y empresarios de mediano y alto calibre, implicados en lavado de dinero y huachicol fiscal.
En la lista de presuntos culpables por el tráfico ilegal de combustible aparecen políticos y funcionarios públicos de todos los partidos políticos.
Golpe avisa...
CON SOMBRERO AJENO
Ahora resulta que una buena parte del éxito del Rodeo Saltillo, se debe a la familia Guadiana, y que por eso Armando Jr y Cecilia se pasean por las instalaciones con donaire y altivez.
Personas cercanas a la familia del fallecido Armando Guadiana Tijerina recordaron que la senadora y su hermano donaron al gobierno estatal el terreno de la plaza de toros “Armillita”.
Y merced a eso, dicen, el gobernador Manolo Jiménez pudo ubicar y concretar en ese lugar el proyecto turístico-vaquero más importante del norte del país.
Así es que ya saben, a quien también felicitar cuando vean a Ceci y a Armando, de visita por los terrenos de la ex plaza de toros.
A PASO REDOBLADO
Las lluvias volvieron a afectar a Saltillo e hicieron resurgir los baches en avenidas principales y colonias de la capital del estado.
Cuadrillas de trabajadores intensifican los trabajos de bacheo y recarpeteo, en tanto personal de Protección Civil atiende quejas y peticiones de afectados.
El alcalde Javier Díaz sin miedo al resfrío ha salido a las colonias a atender directamente a la ciudadanía y aunque el frente frio, al menos este, va de salida, el edil no afloja el paso.
Esperemos que no se le acabe la pila...
LA PREGUNTA DE HOY
¿Será verdad que por razones políticas, la hoy diputada federal Verónica Martínez guardará un perfil bajo en la próxima legislatura local?