POLITICÓN: Rodeo Saltillo: Manolo Jiménez convierte las dudas en resultados

I. RESULTADOS Y CERCANÍA Cuatro días de llenos, ambiente familiar y actividades de primer nivel dejaron al Rodeo Saltillo con un balance favorable. Manolo Jiménez tiene cómo responder a quienes rechazaron la apuesta: tenía razón y lo demostró. Los resultados suelen ser mejores argumentos que una discusión interminable. Además, el Gobernador estuvo presente durante las jornadas, relajado, saludando, conviviendo y tomándose fotografías con los visitantes. Su familia también participó; sus hijos, incluso, como jinetes en el rodeo infantil. La cercanía acompañó al espectáculo. Esta vez pudo disfrutar como anfitrión y como padre de familia, con bastante menos necesidad de defender el proyecto. II. SENTIDO DE PERTENENCIA Quienes conocen la historia recuerdan que Saltillo fue puerta de entrada y centro de abastecimiento del noreste durante los siglos 17 y 18. Su gran feria reunía comercio, cultura y visitantes. Con el tiempo, las guerras, el ascenso de otros centros comerciales y la llegada del ferrocarril redujeron aquella centralidad. El Rodeo puede recuperar esa vocación de encuentro y sentido de pertenencia: reconocernos en nuestras tradiciones, compartirlas y sentir orgullo por ellas.

III. EFICACIA Detrás del resultado está Blas Flores, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno estatal. Meses de preparación, sin disputar reflectores, se tradujeron en una experiencia bien resuelta para quienes visitaron Expo Coahuila. Vialidades, estacionamiento, accesos y circulación acompañaron lo que ocurría dentro: escenarios, audio, iluminación, restaurantes y comercios integrados con una estética cuidada. La infraestructura lució porque hubo organización para hacerla funcionar. Vale reconocer a Flores y a su equipo: atendieron los detalles que permiten disfrutar un evento sin tener que pensar en quién lo organiza. IV. EXPECTATIVA Superada la primera prueba, la conversación ya apunta a 2027. El proyecto prevé terminar la construcción del Gran Fórum en septiembre del próximo año: una arena climatizada con capacidad para más de 11 mil asistentes en conciertos. Eso abriría espacio a espectáculos mayores y ampliaría las posibilidades del Rodeo Saltillo. Después de conocer la primera etapa, muchos ya imaginan la siguiente edición. La expectativa tiene una ventaja: ahora nace de lo que los visitantes disfrutaron, no de lo que les anunciaron.

V. ¿SE ACABÓ? La suerte de Altos Hornos de México está echada... ese es el diagnóstico en torno al cual coinciden los analistas mejor enterados. Y coinciden en ello porque, habiendo resultado una pifia la “oferta” de José Arturo Domínguez Arteaga, la única salida que hoy se considera posible es la que plantea la adjudicación de los activos de AHMSA al consorcio que podrían –y hay que subrayar el “podrían”– integrar los acreedores garantizados, con la participación de Pemex. El punto es que, si esa idea prospera, puede apostarse desde ahora a que la producción no será reactivada porque la empresa será “chatarrizada”. VI. ALTERNATIVA ¿Es ese el único destino posible para AHMSA? No, pero para que su futuro sea distinto, resulta imprescindible que los políticos de todos los signos ideológicos, que hasta ahora se han dedicado sólo a expresar su preocupación y manifestar “solidaridad” con los exempleados, se decidan a empujar una solución diferente. Y la única solución distinta, dicen los especialistas, pasa por el hecho de que el Gobierno Federal le inyecte dinero al proceso de compra. ¿Lo hará?

VII. NI UN PASO ATRÁS La dirigencia morenista que encabeza Ariadna Montiel Reyes se va a concentrar, primero, en no perder ninguna de las gubernaturas que estarán en juego el año próximo, afirman los que le entienden a la grilla interna del partido de moda. Eso implica que arrebatarle a la oposición los bastiones que aún conserva es un objetivo secundario. El dato cobra relevancia en el caso de Nuevo León y la ruptura que se ha registrado entre Clara Luz Flores y los precandidatos derrotados porque, según los enterados, eso deja claro el futuro próximo: la dirigencia nacional de Morena no va a modificar la decisión que ya tomó... incluso si surgen evidencias de que eso implicaría la derrota. VIII. HAY PRIORIDADES Y no es soberbia ni incapacidad para rectificar, nos aseguran. Lo que pasa es que, en medio de la turbulencia, es preciso definir prioridades. Y la prioridad es, por un lado, conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y, por el otro, mantener las gubernaturas que ya se tienen. O, para decirlo más claro, no se van a invertir energías extra en rescatar ninguna candidatura. Así que todo depende ya de la habilidad política de Clara Luz y sus asesores... incluidos los de Coahuila.