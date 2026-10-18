Trump arremete contra Francia y culpa a la inmigración de destruir el país

Donald Trump arremetió contra Francia al asegurar que la política migratoria del país europeo es la causa principal de los recientes disturbios. El presidente estadounidense utilizó su plataforma social para enviar un mensaje contundente sobre el impacto de las fronteras abiertas en la seguridad nacional.

”Francia está en llamas”, afirmó Trump en una publicación realizada en su red Truth Social. En su mensaje, el mandatario argumentó que la llegada de personas de otras regiones culturales “destruyó” a la nación gala. Asimismo, acusó a los grupos de migrantes de actuar con odio hacia las instituciones locales.

El cierre de fronteras es urgente para evitar consecuencias mayores, según las declaraciones del líder estadounidense. Trump instó al gobierno francés a retomar el control del territorio nacional y endurecer de inmediato sus leyes de entrada antes de que la crisis social empeore. VIOLENCIA E INCENDIOS EN LA CALLE Los disturbios en varias ciudades de Francia han dejado un saldo preocupante de daños materiales y enfrentamientos violentos. Los reportes internacionales señalan que los incidentes incluyen el incendio de más de mil 900 vehículos, daños en 500 edificios públicos y el saqueo de numerosos comercios. Las fuerzas de seguridad reportan miles de detenidos tras las jornadas de protesta en el territorio francés. Hasta el momento, las autoridades contabilizan cerca de dos mil personas arrestadas y más de 600 agentes policiales heridos durante los operativos para restablecer el orden publico.

ORIGEN DEL CONFLICTO SOCIAL Los reclamos socioeconómicos motivaron las protestas, contraria a la postura del mandatario estadounidense sobre la influencia migratoria. Diversos análisis y reportes locales confirman que la indignación ciudadana surgió por demandas laborales, el alza en el costo de vida y el descontento con el sistema educativo. Emmanuel Macron enfrenta una dura presión política debido a la escalada de violencia en las calles. El presidente de Francia ha condenado públicamente las acciones destructivas, mientras busca alternativas para calmar los ánimos y resolver la crisis social antes de los próximos procesos electorales.