El Papa León XIV reaparece en el Ángelus tras exitosa operación en el Policlínico Gemelli

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    El Papa León XIV reaparece en el Ángelus tras exitosa operación en el Policlínico Gemelli
    Papa León XIV desde el Ángelus, Vaticano. X

El pontífice agradeció las oraciones del público, reconoció al personal médico y confirmó que retomará sus actividades gradualmente.

El papa León XIV encabezó este domingo el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro, en su primera reaparición pública tras haber sido sometido a una cirugía en Roma. Durante su intervención, el líder de la Iglesia católica lució con buen ánimo y agradeció el apoyo recibido durante sus días de internamiento.

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El pontífice agradeció a los fieles por las oraciones y muestras de afecto que le hicieron llegar desde distintas partes del mundo mientras permaneció internado. “Agradezco de corazón todo el apoyo y la cercanía que me han demostrado en estos días”, expresó ante la multitud reunida en el Vaticano.

El personal médico del Policlínico Gemelli recibió un reconocimiento especial por parte de León XIV, quien destacó el cuidado y la dedicación de los doctores y enfermeros que atendieron su salud. El papa afirmó que esta experiencia le permitió sentirse más cerca de las personas que enfrentan enfermedades y momentos de fragilidad.

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EVOLUCIÓN FAVORABLE TRAS SU CIRUGÍA

La salud del papa muestra una evolución favorable tras la intervención quirúrgica. El pontífice fue operado el pasado 13 de octubre debido a un adenocarcinoma de pulmón, procedimiento en el cual los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Luego de revisar sus análisis y radiografías con resultados positivos, los médicos le otorgaron el alta hospitalaria el sábado 17 de octubre.

El regreso a la agenda oficial se realizará de forma gradual para permitir una recuperación completa. El papa continuará su convalecencia en el Vaticano bajo observación médica, mientras la Santa Sede evalúa su participación en los próximos compromisos internacionales, entre los que destaca una gira por Sudamérica programada para el mes de noviembre.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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