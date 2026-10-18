Alerta Guardia Nacional sobre reclutamiento criminal en redes sociales y videojuegos

La Guardia Nacional alertó sobre los riesgos de reclutamiento por parte de grupos criminales a través de redes sociales y videojuegos en línea, donde personas desconocidas pueden acercarse a niñas, niños y jóvenes mediante conversaciones, falsas amistades y ofertas que parecen atractivas. A través de sus redes sociales, la corporación llamó a la población a reforzar las medidas de seguridad al interactuar con otras personas en internet y a reconocer las señales de alerta, como propuestas de dinero fácil, regalos, viajes o supuestas oportunidades de empleo que impliquen realizar actividades inapropiadas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra configurar los perfiles como privados para limitar quién puede consultar la información personal o establecer contacto. También aconsejó evitar la publicación de fotografías, videos y mensajes que revelen datos sensibles, como el domicilio, el número telefónico o la escuela a la que se asiste.

La dependencia también pidió no aceptar encuentros presenciales con personas conocidas únicamente en internet ni trasladarse a algún sitio sin informar previamente a un adulto de confianza. Estas precauciones buscan evitar que las interacciones digitales se conviertan en situaciones de riesgo fuera de las plataformas. En caso de recibir mensajes intimidatorios, acoso o propuestas sospechosas, la Guardia Nacional recomendó conservar las evidencias y denunciar la cuenta mediante las herramientas de reporte de la propia plataforma. Asimismo, subrayó la importancia de hablar con un adulto de confianza cuando alguien ejerza presión, formule amenazas, solicite mantener secretos o insista en realizar actividades que generen incomodidad o temor. Como parte de su llamado preventivo, la corporación invitó a los usuarios a compartir en redes sociales las acciones que consideran más útiles para protegerse del reclutamiento en línea. El objetivo es fomentar una cultura de prevención digital y recordar que, ante cualquier señal de riesgo, pedir ayuda y cortar el contacto con personas sospechosas puede ser fundamental.