Alertan por presencia de osos negros en Derramadero; emiten recomendaciones

Ante la posible presencia de osos negros en los alrededores de las plantas industriales de Derramadero, la Policía Ambiental de Saltillo llamó a empresas y trabajadores a reforzar las medidas preventivas para evitar incidentes y proteger a esta especie silvestre. Jessica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental, explicó que los avistamientos pueden aumentar durante esta temporada por dos razones: la separación de ejemplares jóvenes de sus madres y la hiperfagia, una etapa en la que los osos incrementan la búsqueda de alimento para acumular reservas de energía antes del invierno.

“Los osos negros forman parte de la fauna silvestre de nuestra región y es posible encontrarlos en zonas cercanas a las plantas industriales de Derramadero”, señaló la funcionaria. Ante este escenario, destacó la importancia de que las empresas informen a sus empleados sobre cómo actuar si detectan un ejemplar, además de compartir las recomendaciones con el personal de vigilancia y seguridad de las instalaciones. “Nuestro objetivo es contribuir a la protección de esta especie y prevenir riesgos para las personas. Por ello, exhortamos a las empresas y a sus trabajadores a seguir las recomendaciones de seguridad y reportar cualquier avistamiento a las autoridades”, indicó Martínez Terrazas. Entre las principales medidas se encuentra pedir a los trabajadores que permanezcan en espacios cerrados cuando detecten un oso, evitar acercarse para tomar fotografías o videos y abstenerse de perseguirlo, acosarlo o intentar ahuyentarlo por cuenta propia.

También se recomienda no proporcionarles alimento, evitar dejar restos de comida a su alcance y mantener cerrados los contenedores de basura, depositando los residuos únicamente en los lugares destinados para ello. La corporación pidió no arrojar objetos ni realizar acciones que puedan alterar el comportamiento del animal. Asimismo, indicó que es importante permitirle una ruta de salida hacia las áreas naturales, sin bloquear su paso ni intentar acorralarlo. Para reportar la presencia de un oso negro, la ciudadanía puede llamar al 911, comunicarse con la Policía Municipal al teléfono 844-414-11-14 o utilizar los grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp. Los reportes permitirán que las autoridades evalúen cada situación y determinen las acciones necesarias. La Policía Ambiental mantiene coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SEMA), el Museo del Desierto y Profauna, entre otras instituciones, para fortalecer las labores de protección de la fauna silvestre. La autoridad reiteró que la prevención y el reporte oportuno son fundamentales para reducir riesgos en las zonas industriales de Derramadero, sin poner en peligro a los trabajadores ni a los ejemplares que habitan en el entorno natural de la región.