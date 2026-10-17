Saltillo supera los 145 mil ciudadanos en grupos de WhatsApp de seguridad

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    Saltillo supera los 145 mil ciudadanos en grupos de WhatsApp de seguridad
    Javier Díaz González destacó que la colaboración ciudadana y la coordinación entre corporaciones son fundamentales para mantener la seguridad en Saltillo. CORTESÍA

Más de 145 mil saltillenses participan en 655 grupos de WhatsApp coordinados por la Comisaría; la estrategia se complementa con reuniones vecinales e inversión superior a mil 100 millones de pesos

La red de comunicación ciudadana que opera en Saltillo a través de WhatsApp superó los 145 mil participantes, distribuidos en 655 grupos que mantienen contacto con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contribuir a la prevención del delito y fortalecer la vigilancia en barrios y colonias.

El alcalde Javier Díaz González destacó que esta estrategia coloca a la capital de Coahuila como referente nacional en participación ciudadana aplicada a la seguridad pública, mediante un esquema que busca involucrar directamente a la población en la protección de sus comunidades.

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El edil señaló que el modelo, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha despertado el interés de académicos, instituciones y gobiernos de otras entidades por la colaboración entre autoridades y habitantes.

“Sin duda la participación ciudadana ha sido el motor que impulsa un modelo de seguridad diseñado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y que hoy representa uno de los avances más significativos en la materia a nivel nacional, y el cual es motivo de orgullo y ha sido de interés por académicos, gobiernos de otras partes del país e instituciones”, señaló.

$!Los 655 grupos de seguridad reúnen a vecinos, estudiantes, comerciantes, empresarios y representantes de distintos sectores.
Los 655 grupos de seguridad reúnen a vecinos, estudiantes, comerciantes, empresarios y representantes de distintos sectores. CORTESÍA

La red no se limita a los grupos vecinales, pues también integra sectores como estudiantes, sindicatos, académicos, cámaras empresariales, comerciantes, restauranteros, industriales y docentes, con el propósito de ampliar los canales de comunicación y coordinación entre la sociedad y las corporaciones de seguridad.

Como parte de esta labor, durante el año la Comisaría ha organizado más de 360 reuniones vecinales mediante sus Comités Ciudadanos. Estos encuentros han permitido estrechar la relación con los habitantes y sumar a más personas a los grupos digitales.

Díaz González explicó que la estrategia se complementa con la coordinación entre los gobiernos municipal y estatal, las fiscalías estatal y federal, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Armada de México, cuya participación contribuye a reforzar las acciones de prevención y vigilancia.

A este esquema se suma una inversión superior a los mil 100 millones de pesos en materia de seguridad, así como el respaldo de ciudadanos que han donado cámaras de videovigilancia, motocicletas, bicicletas eléctricas, patrullas y oficinas móviles para fortalecer las capacidades operativas.

El alcalde sostuvo que la colaboración entre autoridades y sociedad continuará como uno de los ejes centrales de su administración y reiteró que la seguridad se mantendrá como la principal prioridad del Gobierno Municipal.

“Mi compromiso con la seguridad es que esta será siempre la prioridad de prioridades y trabajaremos unidos para fortalecerla”, afirmó.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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