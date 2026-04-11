Alertan por tormentas intensas, granizo y riesgo de torbellinos en el norte de Coahuila

Entre ellos destacan una vaguada en altura sobre el noroeste del país, un canal de baja presión en la Mesa del Norte, una línea seca en el norte de México y la corriente en chorro subtropical, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias y fuertes vientos.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila , informó que este día se prevén condiciones de inestabilidad atmosférica en la entidad, derivadas de la interacción de diversos sistemas meteorológicos.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan chubascos con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con probabilidad de formación de torbellinos, principalmente en la Región Norte del estado.

ADVIERTEN POSIBLES AFECTACIONES

Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas y rurales.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil para evitar riesgos.

Ante este panorama, se exhorta a la población a extremar precauciones y atender las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIONES

* Asegurar techos, láminas, lonas y cualquier objeto susceptible de desprenderse.

* Retirar macetas, muebles y objetos de balcones, azoteas y patios que puedan caer.

* Evitar estacionar vehículos bajo árboles, postes o estructuras inestables.

* Conducir con precaución, ya que la lluvia reduce la visibilidad y el viento puede desestabilizar los vehículos.

* Durante tormentas eléctricas, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas.

* En caso de torbellinos, refugiarse en la planta baja de una construcción sólida, en una habitación sin ventanas.

* Mantenerse informado a través de medios oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente a la población.

En caso de emergencia, comunicarse al 911.