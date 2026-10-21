Alertan sobre extorsiones con voces clonadas mediante Inteligencia Artificial

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    Alertan sobre extorsiones con voces clonadas mediante Inteligencia Artificial
    Ante llamadas sospechosas o de números desconocidos que fingen ser de familiares en problemas, las autoridades exhortan a colgar y reportar la extorsión de forma confidencial al número 088. ARCHIVO

La Guardia Nacional y la Defensa emitieron una alerta ciudadana dentro de la campaña ¡Ponte en Guardia!, advirtiendo sobre una modalidad de fraude que clona voces

La Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) han emitido un mensaje de alerta a la ciudadanía a través de la campaña “¡Ponte en Guardia!” e “Internet Seguro para todas y todos”, advirtiendo sobre el incremento de fraudes y extorsiones que utilizan herramientas de inteligencia artificial para imitar la voz de familiares o conocidos.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los ciberdelincuentes usan la inteligencia artificial para usurpar la identidad de los usuarios y simular situaciones de urgencia. Entre las llamadas falsas más comunes se registran frases de engaño como: ”Hola tía, me quedé sin dinero para el taxi...” o ”Mamá, soy yo, Rosita, ayúdame... la poli me detuvo”. La intención de estas llamadas provenientes de números desconocidos es infundir pánico inmediato en las víctimas para obligarlas a realizar transferencias de dinero antes de que puedan verificar la veracidad de los hechos.

Ante esta situación, las autoridades federales instan a la población a mantener la calma, ser precavidos y no ceder a la extorsión. Recomiendan colgar de inmediato ante llamadas sospechosas y ponerse en contacto directamente con el familiar por un medio de comunicación seguro para confirmar su estado.

Para denunciar estos intentos de fraude de manera segura y confidencial, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de Atención Ciudadana marcando al número 088

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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