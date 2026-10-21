Alertan sobre extorsiones con voces clonadas mediante Inteligencia Artificial

La Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) han emitido un mensaje de alerta a la ciudadanía a través de la campaña “¡Ponte en Guardia!” e “Internet Seguro para todas y todos”, advirtiendo sobre el incremento de fraudes y extorsiones que utilizan herramientas de inteligencia artificial para imitar la voz de familiares o conocidos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los ciberdelincuentes usan la inteligencia artificial para usurpar la identidad de los usuarios y simular situaciones de urgencia. Entre las llamadas falsas más comunes se registran frases de engaño como: ”Hola tía, me quedé sin dinero para el taxi...” o ”Mamá, soy yo, Rosita, ayúdame... la poli me detuvo” . La intención de estas llamadas provenientes de números desconocidos es infundir pánico inmediato en las víctimas para obligarlas a realizar transferencias de dinero antes de que puedan verificar la veracidad de los hechos.

Ante esta situación, las autoridades federales instan a la población a mantener la calma, ser precavidos y no ceder a la extorsión. Recomiendan colgar de inmediato ante llamadas sospechosas y ponerse en contacto directamente con el familiar por un medio de comunicación seguro para confirmar su estado.

Para denunciar estos intentos de fraude de manera segura y confidencial, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de Atención Ciudadana marcando al número 088