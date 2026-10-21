Miguel Riquelme refuerza acciones de salud en Torreón con atención médica gratuita y entrega de equipo para combatir el dengue

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Miguel Riquelme refuerza acciones de salud en Torreón con atención médica gratuita y entrega de equipo para combatir el dengue
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó cinco equipos especializados para reforzar las acciones contra vectores transmisores de enfermedades. SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Torreón entregó cinco equipos para combatir al mosquito transmisor del dengue y reforzar las acciones contra la garrapata, durante una macrobrigada que ofreció servicios médicos gratuitos en la colonia Santiago Ramírez

TORREÓN, COAH.- Con la entrega de cinco equipos especializados para combatir al mosquito transmisor del dengue y reforzar las acciones contra la garrapata, relacionada con la rickettsiosis, el Ayuntamiento de Torreón busca ampliar la cobertura de las campañas preventivas y atender con mayor rapidez los riesgos sanitarios en colonias y espacios públicos de la ciudad.

El nuevo equipamiento fue entregado este miércoles por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, durante la cuarta Macrobrigada de Salud “Vamos Contigo”, realizada en la colonia Santiago Ramírez, donde familias del sector tuvieron acceso a consultas médicas, estudios y diversos servicios de atención gratuita.

Anuncia Tomás Gutiérrez inversión de 300 mdp para obras y remodelación de 50 plazas en Ramos Arizpe

La jornada reunió a personal de distintas áreas de Salud Municipal, con especialidades de medicina general, pediatría, ginecología, odontología, oftalmología, optometría, psicología, rehabilitación y nutrición, además de otros servicios encaminados a detectar oportunamente enfermedades y facilitar la atención a personas que enfrentan dificultades para trasladarse a una unidad médica.

Durante su intervención, Riquelme Solís explicó que los equipos destinados al área de Vectores permitirán intervenir tanto en el interior de viviendas como en áreas verdes, espacios públicos y sectores completos, con el propósito de fortalecer las labores de prevención.

$!El Ayuntamiento busca ampliar las campañas preventivas y acercar los servicios de salud a colonias, barrios y ejidos del municipio.
El Ayuntamiento busca ampliar las campañas preventivas y acercar los servicios de salud a colonias, barrios y ejidos del municipio. SANDRA GÓMEZ

Señaló que estas herramientas representan una mayor capacidad de respuesta para el personal municipal, particularmente en las acciones dirigidas a reducir la presencia de agentes transmisores de enfermedades.

El presidente municipal destacó que, a poco más de 100 días de haber asumido la administración, una de las prioridades ha sido mejorar las condiciones de trabajo de las dependencias mediante la incorporación de equipo que permita ofrecer servicios más eficientes a la población.

En ese sentido, reconoció la labor del personal de salud y sostuvo que la coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, permitirá mantener las macrobrigadas y extenderlas de manera gradual a colonias, barrios y ejidos de Torreón.

La detección oportuna del cáncer de mama también formó parte de las acciones preventivas, en el marco de las actividades de sensibilización que se desarrollan durante octubre.

$!La jornada incluyó atención médica, estudios de laboratorio, rayos X y vales para mastografías, entre otros servicios.
La jornada incluyó atención médica, estudios de laboratorio, rayos X y vales para mastografías, entre otros servicios. SANDRA GÓMEZ

El alcalde subrayó que acercar estos servicios a las comunidades resulta fundamental para identificar posibles problemas de salud antes de que se presenten complicaciones, por lo que insistió en la importancia de que las mujeres aprovechen las consultas de revisión y los mecanismos disponibles para acceder a estudios especializados.

Entre los apoyos ofrecidos durante la macrobrigada también se incluyeron servicios de enfermería, podología, acupuntura, estudios de laboratorio, rayos X, atención veterinaria y orientación del área de Vectores, así como la entrega de vales para mastografías.

Por otra parte, Riquelme Solís aprovechó su encuentro con los habitantes de Santiago Ramírez para abordar otras necesidades del sector, particularmente las relacionadas con el sistema de drenaje y las condiciones de las vialidades.

Explicó que la intención es avanzar primero en la atención de la infraestructura sanitaria y posteriormente realizar trabajos de repavimentación, con el objetivo de evitar intervenciones que no resuelvan de fondo los problemas que enfrentan las familias.

El edil reiteró que el mantenimiento de la ciudad y la recuperación de los espacios urbanos forman parte de los compromisos de su administración, por lo que se buscará destinar recursos a las zonas donde se requiere una intervención más amplia.

$!Habitantes de la colonia Santiago Ramírez recibieron consultas médicas y servicios gratuitos durante la cuarta Macrobrigada de Salud “Vamos Contigo”.
Habitantes de la colonia Santiago Ramírez recibieron consultas médicas y servicios gratuitos durante la cuarta Macrobrigada de Salud “Vamos Contigo”. SANDRA GÓMEZ

A la jornada asistieron Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna, en representación del gobernador Manolo Jiménez; los diputados locales Olivia Martínez Leyva y Felipe González Miranda; el regidor Roberto Bernal Gómez, presidente de la Comisión de Salud; el director de Salud Municipal, Juan Pérez Ortega, y el coordinador de sector, Javier Armendáriz Reyes Retana.

Con estas jornadas, el Gobierno Municipal pretende mantener una atención más cercana a las comunidades, combinando los servicios médicos gratuitos con las acciones de prevención sanitaria y el seguimiento a las principales necesidades de cada sector.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dengue
Salud

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Miguel Riquelme

Organizaciones


Secretaría de Salud

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

‘Deudas de agua’: es necesario replantear el Tratado de 1944
true

POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

Madres buscadoras localizaron restos humanos en un predio rural de Matamoros.

Colectivo localiza restos humanos en comunidad de Matamoros, Coahuila
Las primeras infancias resultan con mayor vulnerabilidad en entornos violentos o no saludables para su desarrollo.

Caso de bebé fallecida en Saltillo evidencia vulnerabilidad de la primera infancia, advierte especialista
Gasca Martínez participó en el Maratón de Toronto el domingo 18 de octubre, como parte de su actividad en el circuito internacional de carreras de fondo.

Ana Victoria Gasca queda entre las 22 mejores latinoamericanas en Maratón de Toronto
El papa León XIII regresó a la Plaza de San Pedro, saludando a los peregrinos desde su papamóvil descapotable, mientras celebraba su primera audiencia general en el Vaticano desde que se sometió a una cirugía por cáncer de pulmón.

El Papa León XIII regresa a la Plaza de San Pedro y celebra su primera audiencia desde que se sometió a una cirugía por cáncer
La iniciativa llega tras una nueva ronda de contactos diplomáticos impulsada por Washington, aunque persisten profundas diferencias sobre las condiciones para alcanzar la paz.

Putin acepta tener conversaciones trilaterales con Ucrania y EU para poner fin a la guerra