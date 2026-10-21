Miguel Riquelme refuerza acciones de salud en Torreón con atención médica gratuita y entrega de equipo para combatir el dengue

TORREÓN, COAH.- Con la entrega de cinco equipos especializados para combatir al mosquito transmisor del dengue y reforzar las acciones contra la garrapata, relacionada con la rickettsiosis, el Ayuntamiento de Torreón busca ampliar la cobertura de las campañas preventivas y atender con mayor rapidez los riesgos sanitarios en colonias y espacios públicos de la ciudad. El nuevo equipamiento fue entregado este miércoles por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, durante la cuarta Macrobrigada de Salud “Vamos Contigo”, realizada en la colonia Santiago Ramírez, donde familias del sector tuvieron acceso a consultas médicas, estudios y diversos servicios de atención gratuita.

La jornada reunió a personal de distintas áreas de Salud Municipal, con especialidades de medicina general, pediatría, ginecología, odontología, oftalmología, optometría, psicología, rehabilitación y nutrición, además de otros servicios encaminados a detectar oportunamente enfermedades y facilitar la atención a personas que enfrentan dificultades para trasladarse a una unidad médica. Durante su intervención, Riquelme Solís explicó que los equipos destinados al área de Vectores permitirán intervenir tanto en el interior de viviendas como en áreas verdes, espacios públicos y sectores completos, con el propósito de fortalecer las labores de prevención.

Señaló que estas herramientas representan una mayor capacidad de respuesta para el personal municipal, particularmente en las acciones dirigidas a reducir la presencia de agentes transmisores de enfermedades. El presidente municipal destacó que, a poco más de 100 días de haber asumido la administración, una de las prioridades ha sido mejorar las condiciones de trabajo de las dependencias mediante la incorporación de equipo que permita ofrecer servicios más eficientes a la población. En ese sentido, reconoció la labor del personal de salud y sostuvo que la coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, permitirá mantener las macrobrigadas y extenderlas de manera gradual a colonias, barrios y ejidos de Torreón. La detección oportuna del cáncer de mama también formó parte de las acciones preventivas, en el marco de las actividades de sensibilización que se desarrollan durante octubre.

El alcalde subrayó que acercar estos servicios a las comunidades resulta fundamental para identificar posibles problemas de salud antes de que se presenten complicaciones, por lo que insistió en la importancia de que las mujeres aprovechen las consultas de revisión y los mecanismos disponibles para acceder a estudios especializados. Entre los apoyos ofrecidos durante la macrobrigada también se incluyeron servicios de enfermería, podología, acupuntura, estudios de laboratorio, rayos X, atención veterinaria y orientación del área de Vectores, así como la entrega de vales para mastografías. Por otra parte, Riquelme Solís aprovechó su encuentro con los habitantes de Santiago Ramírez para abordar otras necesidades del sector, particularmente las relacionadas con el sistema de drenaje y las condiciones de las vialidades. Explicó que la intención es avanzar primero en la atención de la infraestructura sanitaria y posteriormente realizar trabajos de repavimentación, con el objetivo de evitar intervenciones que no resuelvan de fondo los problemas que enfrentan las familias. El edil reiteró que el mantenimiento de la ciudad y la recuperación de los espacios urbanos forman parte de los compromisos de su administración, por lo que se buscará destinar recursos a las zonas donde se requiere una intervención más amplia.

A la jornada asistieron Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna, en representación del gobernador Manolo Jiménez; los diputados locales Olivia Martínez Leyva y Felipe González Miranda; el regidor Roberto Bernal Gómez, presidente de la Comisión de Salud; el director de Salud Municipal, Juan Pérez Ortega, y el coordinador de sector, Javier Armendáriz Reyes Retana. Con estas jornadas, el Gobierno Municipal pretende mantener una atención más cercana a las comunidades, combinando los servicios médicos gratuitos con las acciones de prevención sanitaria y el seguimiento a las principales necesidades de cada sector.