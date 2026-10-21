Colectivo localiza restos humanos en comunidad de Matamoros, Coahuila

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    Colectivo localiza restos humanos en comunidad de Matamoros, Coahuila
    Madres buscadoras localizaron restos humanos en un predio rural de Matamoros. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas halló restos humanos en un predio de Puerto de Perico; se presume que corresponden a una mujer

MATAMOROS, COAH.- El colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas informó que localizaron restos humanos en un predio de la comunidad rural de Puerto de Perico, Matamoros.

María de la Luz López Castruita, vocera del colectivo, mencionó que fue el lunes cuando encontraron la mayor parte de los restos de un cuerpo que estaban en la superficie de terrenos.

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“Regresamos a buscar más y localizamos más, pero con el compromiso de quién es la personita que estaba ahí, que regresaremos a seguir a seguir buscando lo que nos falta”, comentó Lucy López, madre buscadora.

El predio fue ubicado gracias a un reporte anónimo hace una semana, pero se programó para esta semana la búsqueda en campo, por lo que continuarán realizando búsqueda en el predio.

$!El colectivo continuará las labores de búsqueda para localizar más restos en el terreno.
El colectivo continuará las labores de búsqueda para localizar más restos en el terreno. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Hasta el momento, autoridades de la Fiscalía de Coahuila no han dado detalles sobre el hallazgo de los restos humanos. Serán las autoridades las que realicen los estudios correspondientes para determinar la identidad de la persona, de quien se presume se trata de una mujer, según información del colectivo.

$!Autoridades de la Fiscalía de Coahuila deberán realizar estudios para determinar la identidad de la persona.
Autoridades de la Fiscalía de Coahuila deberán realizar estudios para determinar la identidad de la persona. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Ya desde 2017, el Grupo VIDA, colectivo que también se enfoca en la búsqueda de restos en zonas de exterminio, había dado con el predio e informado sobre la localización de restos óseos y casquillos de diferentes calibres.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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