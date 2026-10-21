Putin acepta tener conversaciones trilaterales con Ucrania y EU para poner fin a la guerra

El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó su disposición a retomar las negociaciones directas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra, después de reunirse este miércoles con Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, en San Petersburgo. De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, el mandatario ruso aceptó en principio reanudar las conversaciones después del 10 de noviembre. La declaración representa una señal de apertura diplomática, aunque todavía no supone un acuerdo definitivo sobre el formato de las reuniones, las condiciones de un eventual alto el fuego ni los términos para concluir las hostilidades.

La propuesta contempla abordar un nuevo esquema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez terminado el conflicto, uno de los asuntos más delicados de cualquier negociación, debido a las profundas diferencias entre Moscú y Kiev sobre sus respectivas garantías de defensa y el equilibrio estratégico en Europa. Reuters informó que las conversaciones trilaterales estaban suspendidas desde febrero.

WASHINGTON INTENSIFICA LOS CONTACTOS DIPLOMÁTICOS El encuentro entre Putin y Witkoff estuvo precedido por una reunión celebrada el martes en Oslo, Noruega, donde el representante estadounidense conversó con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y dirigentes europeos para examinar una propuesta destinada a establecer las bases de un posible acuerdo de paz. Las conversaciones incluyeron garantías de seguridad para Ucrania, mecanismos de recuperación económica y otros componentes de un eventual arreglo político. El objetivo de Washington es acercar las posiciones de las partes y determinar si existe margen para reactivar un proceso diplomático que permita detener la guerra. Tras las reuniones en Noruega, Witkoff viajó a Rusia para presentar a Putin los documentos elaborados durante los contactos con los representantes ucranianos y europeos. Durante su encuentro con el mandatario ruso, el enviado estadounidense planteó la posibilidad de reanudar las negociaciones trilaterales, incluso mediante grupos técnicos que permitan examinar con mayor detalle las distintas propuestas. Sin embargo, la disposición expresada por Moscú no significa que el Kremlin haya aceptado todos los planteamientos presentados. Las autoridades rusas han señalado que las propuestas deberán estudiarse y que cualquier avance dependerá de las decisiones que se adopten durante las siguientes etapas del proceso.

LA SEGURIDAD DE RUSIA Y UCRANIA, EN EL CENTRO DE LA DISPUTA Uno de los principales desafíos para alcanzar un acuerdo será establecer qué garantías de seguridad recibiría Ucrania y cuáles serían las condiciones exigidas por Rusia para considerar concluido el enfrentamiento. Para Kiev, las garantías internacionales son fundamentales para evitar que un eventual alto el fuego se convierta únicamente en una pausa antes de nuevos ataques. El Gobierno ucraniano busca asegurar que cualquier compromiso de paz esté respaldado por mecanismos capaces de disuadir futuras ofensivas y garantizar la continuidad de su soberanía. Moscú, por su parte, pretende que sus preocupaciones estratégicas sean incorporadas al arreglo posterior a la guerra. La definición de ese sistema de seguridad podría involucrar cuestiones militares, compromisos internacionales y la relación futura de Ucrania con sus aliados occidentales. La dificultad radica en que ambas partes mantienen objetivos diferentes. Por ello, incluso si se reanudan las conversaciones en noviembre, las negociaciones podrían prolongarse antes de alcanzar acuerdos concretos sobre las condiciones del cese de las hostilidades.