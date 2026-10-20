Ana Victoria Gasca queda entre las 22 mejores latinoamericanas en Maratón de Toronto

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    Ana Victoria Gasca queda entre las 22 mejores latinoamericanas en Maratón de Toronto
    Gasca Martínez participó en el Maratón de Toronto el domingo 18 de octubre, como parte de su actividad en el circuito internacional de carreras de fondo. FOTO: FB ANA VICTORIA GASCA

La integrante del Club Gato Araiza registró 3:33:04 en Toronto, una competencia que afrontó como parte de su camino hacia el Maratón de Boston, programado para abril de 2027

La corredora saltillense Ana Victoria Gasca Martínez completó el Maratón de Toronto este domingo 18 de octubre con un tiempo de 3 horas, 33 minutos y 4 segundos, resultado que la colocó en el puesto 22 del listado de corredoras latinoamericanas que participaron en la prueba femenil de 42 kilómetros.

La atleta compartió el resultado en sus estados de redes sociales, donde se destacó su posición entre las representantes de Latinoamérica que tomaron parte en la competencia canadiense, celebrada a partir de las 8:00 horas.

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Gasca Martínez cruzó la meta después de recorrer los 42.195 kilómetros, en una competencia que forma parte de su preparación y que también representa una oportunidad para disfrutar del atletismo tras conseguir uno de sus principales objetivos deportivos: clasificar al Maratón de Boston 2027.

La saltillense llegó a Toronto luego de un proceso de varios años en busca de un lugar en la carrera estadounidense. Después de quedarse fuera en dos ocasiones debido a los cortes de clasificación, mejoró sus registros en el Maratón de Chicago 2025 y en Irving, Texas, en 2026, donde obtuvo el primer lugar de su categoría Máster con un tiempo de 3:26:47.

Con el boleto a Boston asegurado, la corredora del Club Gato Araiza afrontó la competencia canadiense con la intención de disfrutar la experiencia, aprovechar el recorrido como parte de su preparación y continuar acumulando kilómetros rumbo al siguiente reto.

Ahora, tras concluir su participación en Toronto, Ana Victoria tiene la mira puesta en el 131 Maratón de Boston, programado para el 19 de abril de 2027, donde llevará consigo la representación de Saltillo y sus raíces guanajuatenses.

La competencia en Canadá se suma a la trayectoria de la atleta mexicana, quien acumula 13 maratones completados y experiencia en pruebas de trail running, con lo que continúa ampliando su recorrido en las carreras de fondo nacionales e internacionales.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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