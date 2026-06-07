Alianza PRI-UDC en Coahuila aventaja en los distritos de la Región Sureste, según encuesta de salida

La alianza integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) obtuvo una amplia ventaja en los cinco distritos locales de la Región Sureste del estado, de acuerdo con los resultados de la encuesta de salida de la Mitofsky al cierre de la jornada electoral. La información fue difundida por fuentes del partido tricolor en la entidad y colocan a la coalición PRI-UDC al frente en los distritos 12, 13, 14, 15 y 16, con porcentajes que oscilan entre el 49.4 y el 58.2 por ciento de la votación estimada.

En el Distrito Local 12, la alianza PRI-UDC alcanzó el 58.2 por ciento de las preferencias, seguida por la coalición Morena-PT con 25.5 por ciento, mientras que el PAN registró 4.5 por ciento y otros partidos sumaron 11.8 por ciento. Para el Distrito Local 13, el bloque PRI-UDC obtuvo 57.3 por ciento de la votación, frente al 29.1 por ciento de Morena-PT. El PAN alcanzó 4.6 por ciento y otras fuerzas políticas acumularon 9.0 por ciento. En el Distrito Local 14, la ventaja también favoreció al PRI-UDC con 50.4 por ciento, seguido de Morena-PT con 33.2 por ciento. El PAN obtuvo 5.7 por ciento y otros partidos 10.7 por ciento. Los resultados del Distrito Local 15 muestran a la alianza PRI-UDC con 49.4 por ciento de las preferencias, mientras que Morena-PT alcanzó 34.2 por ciento. El PAN registró 4.6 por ciento y otros partidos 11.8 por ciento.

Finalmente, en el Distrito Local 16, la coalición PRI-UDC obtuvo 49.5 por ciento de la votación estimada, seguida por Morena-PT con 34.1 por ciento. El PAN sumó 4.9 por ciento y otras opciones políticas concentraron 11.5 por ciento. De confirmarse esta tendencia en los resultados oficiales, la alianza PRI-UDC mantendría el control de los cinco distritos de la Región Sureste, consolidando una ventaja significativa sobre sus principales competidores en esta zona del estado.

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