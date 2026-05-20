Alianzas estratégicas: participa UTC en sesión mensual de COPARMEX Sureste

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    Alianzas estratégicas: participa UTC en sesión mensual de COPARMEX Sureste
    Durante la sesión se analizaron temas relacionados con el desarrollo económico y educativo de Coahuila. MANUEL RODRÍGUEZ

El encuentro fortaleció la alianza institucional entre el sector empresarial y académico.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) se sumó activamente a los trabajos de la sesión mensual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Región Sureste, consolidando su alianza institucional.

El encuentro empresarial de primer nivel contó con la participación especial del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, así como del presidente del organismo patronal, el Ingeniero Alfredo López Villarreal.

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Durante el desarrollo de la reunión se abordaron temas de gran relevancia para el futuro de la entidad, enfocados principalmente en robustecer y coordinar de forma integral los ámbitos económico y académico.

En su intervención, el mandatario estatal presentó un resumen detallado de las megaobras y proyectos estratégicos que actualmente se desarrollan en Coahuila, destacando su impacto directo en la competitividad regional.

Jiménez Salinas enfatizó que estas obras de infraestructura están diseñadas para potenciar el crecimiento sostenible del estado, asegurando que el desarrollo de la entidad se mantenga firme durante los próximos años.

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En representación de la comunidad universitaria de la UTC asistió el Rector Sergio Guadarrama Cortez, quien formó parte activa de este importante espacio de intercambio de ideas, análisis y propuestas compartidas.

El líder universitario coincidió con los asistentes en la necesidad de mantener canales abiertos de comunicación para alinear los programas educativos con las demandas reales que exige el dinámico sector productivo actual.

$!En la reunión participó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.
En la reunión participó el gobernador Manolo Jiménez Salinas. MANUEL RODRÍGUEZ

El foro también propició un diálogo abierto con representantes de diversas universidades de la región, destacados líderes empresariales y autoridades estatales, quienes unificaron visiones de cara a los retos venideros.

Con este tipo de sinergias, las instituciones de educación superior y los organismos privados reafirmaron su compromiso de seguir impulsando la profesionalización y el talento local como motores de la economía.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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