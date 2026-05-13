UTC impulsa carrera en semiconductores; comparan impacto con GM y Chrysler

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación, el rector Sergio Guadarrama encabezó mesas de trabajo con empresas como BorgWarner y ZF para definir las necesidades técnicas que deberán cubrir los futuros egresados.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) inició los trabajos para desarrollar una nueva ingeniería en Microelectrónica y Semiconductores, con el objetivo de responder a la demanda de talento especializado en la región Sureste del estado.

“Lo que buscamos es que tanto los expertos de la universidad como empresas nos indiquen el camino, eslabonemos los esfuerzos y que ellos planteen sus necesidades”, explicó el rector sobre el Análisis Situacional de Trabajo (AST).

Señaló que la iniciativa impulsada por el Gobierno estatal podría representar un parteaguas para la industria local debido al crecimiento del sector de semiconductores.

“Se piensa que este gran movimiento es equiparable a la llegada de las armadoras Chrysler y General Motors”, afirmó.

Aunque el proceso administrativo ante la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas podría tomar varios meses, la UTC ya opera un diplomado para capacitar a personas con bases en electrónica y mecatrónica.

“Nosotros ya tenemos elaborado un diplomado con el objeto de que, durante el proceso que lleva autorizar la carrera, ya podamos operar con gente que tenga conocimientos”, indicó.

El proyecto también contempla un nivel de Técnico Superior Universitario en Manufactura de Semiconductores. Una vez concluido el diseño curricular, será enviado al COEPES para su validación y posterior registro federal.

“El gobernador ya hizo la parte que corresponde, ahora nos corresponde a nosotros, a las instituciones, ponernos a trabajar de la manera más expedita para que esto pueda salir adelante”, concluyó Guadarrama.