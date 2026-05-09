Alicia Villarreal reúne a miles en festejo por el Día de las Madres en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- En un ambiente de celebración, música y convivencia familiar, alrededor de 16 mil asistentes se dieron cita este sábado en la Plaza Principal de Ramos Arizpe para participar en el festival organizado con motivo del Día de las Madres, el cual contó con la presentación estelar de la cantante regional mexicana Alicia Villarreal. Desde temprana hora, cientos de familias provenientes de distintos sectores del municipio comenzaron a congregarse en el primer cuadro de la ciudad para disfrutar de esta celebración dedicada a reconocer el papel de las madres dentro de la vida familiar y comunitaria.

Durante el arranque del festival, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino dirigió un mensaje de reconocimiento a las madres ramosarizpenses, destacando su esfuerzo diario, dedicación y relevancia dentro de la sociedad. “Esta noche es para ustedes, para reconocer todo el amor, el trabajo y la fortaleza que representan las madres en cada hogar de Ramos Arizpe”, expresó el edil ante los asistentes. Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, reiteró la importancia de las madres como eje fundamental de las familias y agradeció la participación de quienes acudieron al evento.

“Las mamás son ejemplo de entrega y dedicación todos los días. Este encuentro busca brindarles un momento especial, de alegría y convivencia”, señaló. La presentación de Alicia Villarreal fue uno de los momentos más esperados de la noche, donde miles de asistentes corearon sus canciones y disfrutaron de un ambiente festivo acompañado de aplausos, muestras de cariño y convivencia familiar.

Entre música y celebración, el festival se convirtió en un espacio para reconocer a quienes forman parte esencial de la historia cotidiana de Ramos Arizpe desde cada hogar.

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