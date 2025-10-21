‘Alinearse’ a EU propone la America Chamber México, a fin de preservar los beneficios históricos del T-MEC

Coahuila
/ 21 octubre 2025
    ‘Alinearse’ a EU propone la America Chamber México, a fin de preservar los beneficios históricos del T-MEC
    El dirigente empresarial resaltó que la región noreste del país ha fortalecido sus empresas gracias al tratado trilateral, especialmente en sectores manufacturero y tecnológico. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

A pesar de la errática política arancelaria de Donald Trump, el organismo empresarial avizora que México obtendrá importantes ventajas de las negociaciones a que será sometido en 2026 dicho tratado comercial, a 30 años de haberse establecido

A fin de salvaguardar los beneficios obtenidos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a lo largo de sus 30 años, México debe “alinearse” a la Unión Americana, fijando los mismos aranceles que este país imponga a China, planteó Lorenzo Barrera, presidente de AmCham México, Capítulo Noreste.

El país no puede perder los lazos comerciales ni otros muchos beneficios aportados por este acuerdo trilateral, entre ellos que “las empresas del noreste mexicano y del sur de la Unión Americana, principalmente, se hayan fortalecido como nunca”, consideró el dirigente en entrevista para VANGUARDIA, tras dejar entrever que la “ola china” debe ser contenida.

Desde que arrancó el tratado, la actividad comercial se ha multiplicado entre 27 y 28 veces —2,700 por ciento—, acaparando aproximadamente el 30 % del comercio internacional, lo que ha convertido a México, Estados Unidos y Canadá en la región económica más importante del mundo, destacó.

Barrera Segovia catalogó como “un estilo golpeador” la errática política arancelaria de Donald Trump, quien busca siempre renegociar y salir ganando. Pero, entendiendo que su táctica es “amenazar, evaluar y retractarse”, las empresas —expuso— “tienen que ser pacientes”.

Lo anterior considerando que “vamos a tener la revisión de un tratado que resultará bastante favorable para los tres países, así que, al final, no creo que esto vaya a ser un rompimiento; simplemente, a Trump le gusta tomar ventaja y a ver qué tanto provecho puede sacar de cada situación”.

Refirió que, luego de que en México se ha puesto mucho énfasis en el impulso al sector manufacturero, ahora se abre una gran oportunidad para el desarrollo de empresas inmersas en la tecnología digital, sobre todo aquellas que digitalizan procesos y esquemas de negocios, en general, las que incursionan en el campo de la inteligencia artificial.

El dirigente empresarial consideró que existe, en este sentido, un avance satisfactorio en el noreste del país, gracias en gran medida a la importante participación de las instituciones de educación superior de la región, donde “estamos muy presentes en estos rubros, y seguramente vamos a dar una buena pelea en el marco del T-MEC”.

En tanto, “la industria automotriz se está transformando mediante la incorporación de chips y otra clase de tecnología avanzada, proceso que también ofrece cada vez más oportunidades para muchas personas”, resaltó.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

