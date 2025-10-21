Sigue en el limbo el proyecto de Ley estatal para regular ‘anexos’ y tratar adicciones en Coahuila

A más de un año de haber sido planteada ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de Prevención, Tratamiento, Funcionamiento y Control de las Adicciones en Coahuila permanece sin ser dictaminada en la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Orientada a regular el funcionamiento de los “anexos” y a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de sus internos, dicho ordenamiento podría ser discutido y votado por el Poder Legislativo local a finales de noviembre próximo.

Al prever lo anterior, el autor del proyecto, Jorge Arturo Valdés, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), atribuyó el retraso en la dictaminación a que se sigue en el proceso de eliminar posibles errores en el texto de la iniciativa.

En tanto, desde el 2 de septiembre de 2024, en que fue presentado el documento, han ocurrido en el estado por lo menos cuatro muertes de internos en los centros de internamiento o rehabilitación residencial para personas con adicciones.

Uno de ellos tuvo lugar en 2024, y tres más en lo que va de 2025, pero existe además un número indeterminado de casos que son investigados oficialmente como “muertes patológicas” o agresiones.

Valdés Flores dijo que coincide con la postura de la referida comisión legislativa en que, antes de ser sometida al Pleno, “debemos cuidar de no trastocar la Constitución, ni la Ley Federal de Salud pues puede ocurrir que hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos invalide la ley, incluso tras ser publicada”.

En virtud de esta depuración, el proyecto está actualmente en manos de especialistas de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras instancias, a fin de que den su opinión sobre las propuestas y conceptos manejados en el documento, particularmente en los temas de prevención y tratamiento de consumo de sustancias y de su impacto en la salud mental.

De aprobarse y ponerse en vigor, la Ley de Prevención, Tratamiento, Funcionamiento y Control de las Adicciones en Coahuila, que contiene más de 70 artículos, se convertirá en el único referente para los estados del país, que actualmente trabajan de manera suplementaria con la Ley Federal de Salud, resaltó el legislador.

Ante el alarmante aumento en el consumo de sustancias adictivas y problemas de salud derivados de ello, propuso incluso integrar un Consejo Estatal Contra las Adicciones, a fin de coordinar esfuerzos y supervisar los programas respectivos.

Por otra parte, sugiere en su iniciativa la creación de una base de datos, cuyo propósito sería asegurar la legalidad del internamiento y facilitar el seguimiento de los egresos, una vez completado el tratamiento.