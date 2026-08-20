Alistan acciones para proteger el paso de la mariposa Monarca por Ocampo, Coahuila

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Coahuila
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    Alistan acciones para proteger el paso de la mariposa Monarca por Ocampo, Coahuila
    El municipio de Ocampo se prepara para el tránsito otoñal de una especie que recorre miles de kilómetros desde Norteamérica hasta México. ARCHIVO

Autoridades ambientales y municipales revisaron la ruta migratoria y las acciones que podrían aplicarse durante el paso de la especie

OCAMPO, COAH.- Antes de que las primeras mariposas Monarca comiencen a cruzar territorio de Coahuila durante su migración de otoño, autoridades de Ocampo ya preparan acciones para favorecer el paso de la especie y promover su conservación.

Representantes municipales sostuvieron una reunión con Isabel Cristina de la Cruz Flores, coordinadora regional de la Secretaría de Medio Ambiente, para conocer con mayor detalle la ruta migratoria y las condiciones que requiere la Monarca durante su desplazamiento.

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La intención es que el Municipio identifique el valor de la especie y promueva acciones que permitan conservar los espacios naturales que utiliza para alimentarse y descansar.

La reunión también busca involucrar a la población en la protección de una de las migraciones más importantes de Norteamérica.

Cada otoño, las mariposas Monarca emprenden un recorrido de miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hacia los bosques de hibernación del centro de México. Durante el trayecto atraviesan Coahuila y utilizan distintos puntos para recuperar energía antes de continuar hacia el sur.

De acuerdo con información ambiental federal, el estado cuenta con sitios de pernocta registrados en Sabinas, Ramos Arizpe y Acuña. Esto convierte a Coahuila en un territorio relevante dentro de la ruta y refuerza la necesidad de conservar la vegetación y las fuentes de alimento disponibles para los ejemplares.

$!La experta Isabel Cristina de la Cruz Flores explicó la ruta migratoria durante la reunión realizada en el municipio de Ocampo, Coahuila.
La experta Isabel Cristina de la Cruz Flores explicó la ruta migratoria durante la reunión realizada en el municipio de Ocampo, Coahuila. CORTESÍA

En Ocampo, la preparación ocurre antes del periodo de mayor movimiento migratorio, con la intención de que el paso de las mariposas sea también una oportunidad para fortalecer la educación ambiental y la protección de los ecosistemas locales.

La especie enfrenta amenazas relacionadas con la pérdida de hábitat, el uso de agroquímicos y los efectos del cambio climático, por lo que conservar los sitios que encuentra durante su largo recorrido resulta fundamental para completar su ciclo migratorio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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