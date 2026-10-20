Alistan actividades navideñas en Expo Coahuila tras éxito del Rodeo Saltillo

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    Alistan actividades navideñas en Expo Coahuila tras éxito del Rodeo Saltillo
    El Gobierno estatal busca mantener una agenda continua de eventos durante el próximo año en las instalaciones de Expo Coahuila.

El rodeo realizado en Expo Coahuila reunió a más de 125 mil personas y generó una derrama económica de 100 millones de pesos

En materia turística y recreativa, el gobernador Manolo Jiménez Salinas adelantó que la recién remodelada Expo Coahuila continuará aprovechándose para la realización de eventos, luego del éxito del rodeo que reunió a más de 125 mil personas y generó una derrama económica de 100 millones de pesos.

“Traemos un plan para el tema navideño que lo daremos a conocer un poco más adelante”, reveló el mandatario estatal al referirse a las actividades que se proyectan para el recinto.

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Jiménez Salinas detalló que este plan formará parte de una agenda de eventos que se busca mantener durante el próximo año en las instalaciones, diseñadas para albergar espectáculos, convenciones y exposiciones de nivel internacional.

“Un buen día a alguien se le ocurrió organizar una feria en Aguascalientes... Y hoy lo que representa económicamente la Feria de San Marcos para Aguascalientes representa los ingresos para el sector servicios”, argumentó el gobernador al destacar el potencial económico de este tipo de eventos.

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Asimismo, defendió las obras de infraestructura realizadas en el lugar ante las críticas recientes y enfatizó que contar con instalaciones adecuadas es necesario para albergar eventos de gran formato y atraer turismo.

“Todo lo que hacemos como gobierno es en torno a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. En vez de polarizar o dividir, la invitación es a ponerse a trabajar y a sumar por la grandeza de Coahuila”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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