Suma Rodeo Saltillo 2026 impacto millonario; disparan ventas y servicios en comercios vaqueros

Jorge Recio, de La Potranca y comerciante del ramo vaquero en Saltillo, confirmó que la afluencia de consumidores registró un repunte significativo durante las jornadas festivas en comparación con otros fines de semana.

El furor desatado por el evento provocó un notable incremento en las ventas de artículos representativos de la cultura del norte, superando con claridad los niveles registrados en periodos ordinarios.

La celebración del Rodeo Saltillo 2026 generó una importante derrama económica de 100 millones de pesos en la capital coahuilense, beneficiando de manera directa a los comercios locales dedicados a la venta de ropa y accesorios vaqueros.

“Sí fue mucho más cliente la verdad, tuvimos más movimiento a causa del rodeo para compras prácticamente para el evento, yo creo que sí el doble de gente que lo que siempre tenemos normalmente”, afirmó Recio.

El repunte comercial no se limitó únicamente a la adquisición de productos nuevos, sino que alcanzó por igual a los servicios de mantenimiento y reparación de indumentaria.

“Y de todo digamos, tanto reparación como venta de todo se subió: botas, ropa, sombreros, cintos, todo en general”, detalló el comerciante sobre la alta demanda atendida durante esos días.

Ante la intensa carga de trabajo y el flujo constante de compradores, los establecimientos del sector destacaron las facilidades y la logística brindadas para el desarrollo de la fiesta vaquera.

“Agradecer por todos los apoyos que tuvimos ahí del gobierno y de los staffs, todo el recinto del rodeo nos apoyó mucho y estuvimos muy contentos”, concluyó Jorge Recio.