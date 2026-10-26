Alistan entrega de plaza Armillita tras trabajos de rehabilitación en Ramos Arizpe; pide Alcalde cuidar espacios

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    Alistan entrega de plaza Armillita tras trabajos de rehabilitación en Ramos Arizpe; pide Alcalde cuidar espacios
    La plaza Armillita está próxima a ser entregada a las familias del sector. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos de mejoramiento de la plaza Armillita, ubicada en la colonia Analco I

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa con los trabajos de rehabilitación de plazas públicas y canchas deportivas para mejorar los espacios de convivencia familiar, por lo que el alcalde Tomás Gutiérrez Merino llamó a la ciudadanía a participar en su cuidado y conservación.

Durante un recorrido por la plaza Armillita, ubicada en la colonia Analco I, el edil, acompañado del director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón, supervisó las labores de mejoramiento de este espacio, próximo a ser entregado a las familias del sector.

Coordinación constante refuerza seguridad en Ramos Arizpe

Gutiérrez Merino explicó que los trabajos en las plazas incluyen la instalación de pasto sintético, juegos infantiles, nuevas luminarias y mejoramiento de banquetas, mientras que en las canchas de usos múltiples se contempla la sustitución del alumbrado por tecnología LED, aplicación de pintura, rehabilitación de rejas y reparación de bardas y accesos.

El alcalde destacó que, además de recuperar estos espacios públicos, es fundamental que los vecinos se involucren en su conservación, debido a los daños registrados en mobiliario recién instalado en algunas áreas.

$!Las obras en plazas públicas incluyen instalación de pasto sintético, juegos infantiles, nuevas luminarias y mejoramiento de banquetas.
Las obras en plazas públicas incluyen instalación de pasto sintético, juegos infantiles, nuevas luminarias y mejoramiento de banquetas. CORTESÍA

“Estos trabajos también son posibles gracias al respaldo constante del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien mantenemos una estrecha coordinación para seguir mejorando los espacios públicos de Ramos Arizpe. Estamos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para que más familias cuenten con plazas y áreas deportivas dignas, seguras y en buenas condiciones”, expresó.

Atiende Ramos Arizpe más de mil 600 viviendas con programa de mejoramiento de fachadas

Asimismo, señaló que las obras se realizan con recursos provenientes de los impuestos de la ciudadanía, por lo que exhortó a las familias a mantenerse atentas al estado de las instalaciones, evitar daños y reportar cualquier acto que afecte el patrimonio de la comunidad.

Finalmente, reiteró que los trabajos de rehabilitación continuarán en plazas y áreas deportivas de distintos sectores de Ramos Arizpe, con el objetivo de ofrecer a niñas, niños, jóvenes y adultos espacios adecuados para practicar deporte, recrearse y fortalecer la convivencia familiar.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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