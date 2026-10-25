Atiende Ramos Arizpe más de mil 600 viviendas con programa de mejoramiento de fachadas

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    Atiende Ramos Arizpe más de mil 600 viviendas con programa de mejoramiento de fachadas
    El Municipio puso en marcha una nueva etapa del programa. CORTESÍA

Entre las colonias beneficiadas se encuentran Valle Poniente, El Mirador, El Mirador II, Elsa Hernández, Analco I, Jardines de Analco y Parajes de los Pinos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con más de mil 600 viviendas atendidas durante los primeros ocho meses del año, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe amplía el alcance del programa Enchúlame la Casa, mediante trabajos de pintura y rehabilitación de fachadas para mejorar la imagen de las colonias y fortalecer el patrimonio de las familias.

La estrategia, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila, que encabeza Manolo Jiménez Salinas, a través de Mejora Coahuila.

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Entre los sectores beneficiados se encuentran Valle Poniente, El Mirador, El Mirador II, Elsa Hernández, Analco I, Jardines de Analco y Parajes de los Pinos, donde se han realizado trabajos para renovar la apariencia de las viviendas.

El alcalde destacó que estas acciones buscan mejorar el entorno habitacional y recuperar la imagen de colonias que requieren atención.

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“Queremos que las familias se sientan orgullosas de sus casas y de sus colonias. Cuando mejoramos una fachada también estamos transformando la imagen de toda una calle, y eso motiva a los vecinos a cuidar sus espacios. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez vamos a seguir llevando estos beneficios a más hogares”, expresó.

Como parte de la ampliación del programa, comenzó una nueva etapa en la colonia Analco II, donde se contempla intervenir 484 viviendas distribuidas en 12 vialidades, entre ellas Tepopan, Cosalá, Huejotitlán y Tamazula.

$!La estrategia busca mejorar la imagen urbana de las colonias mediante trabajos de pintura y rehabilitación de fachadas.
La estrategia busca mejorar la imagen urbana de las colonias mediante trabajos de pintura y rehabilitación de fachadas. CORTESÍA

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, explicó que los trabajos se realizan de manera gradual, con cuadrillas encargadas de preparar las superficies y aplicar pintura en las fachadas, con el propósito de contribuir al mejoramiento general del sector.

Además de renovar la apariencia de las casas, el programa busca fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes, fomentar el cuidado de los espacios comunes y generar entornos más agradables para la convivencia comunitaria.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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