Atiende Ramos Arizpe más de mil 600 viviendas con programa de mejoramiento de fachadas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con más de mil 600 viviendas atendidas durante los primeros ocho meses del año, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe amplía el alcance del programa Enchúlame la Casa, mediante trabajos de pintura y rehabilitación de fachadas para mejorar la imagen de las colonias y fortalecer el patrimonio de las familias. La estrategia, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila, que encabeza Manolo Jiménez Salinas, a través de Mejora Coahuila.

Entre los sectores beneficiados se encuentran Valle Poniente, El Mirador, El Mirador II, Elsa Hernández, Analco I, Jardines de Analco y Parajes de los Pinos, donde se han realizado trabajos para renovar la apariencia de las viviendas. El alcalde destacó que estas acciones buscan mejorar el entorno habitacional y recuperar la imagen de colonias que requieren atención.

“Queremos que las familias se sientan orgullosas de sus casas y de sus colonias. Cuando mejoramos una fachada también estamos transformando la imagen de toda una calle, y eso motiva a los vecinos a cuidar sus espacios. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez vamos a seguir llevando estos beneficios a más hogares”, expresó. Como parte de la ampliación del programa, comenzó una nueva etapa en la colonia Analco II, donde se contempla intervenir 484 viviendas distribuidas en 12 vialidades, entre ellas Tepopan, Cosalá, Huejotitlán y Tamazula.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, explicó que los trabajos se realizan de manera gradual, con cuadrillas encargadas de preparar las superficies y aplicar pintura en las fachadas, con el propósito de contribuir al mejoramiento general del sector. Además de renovar la apariencia de las casas, el programa busca fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes, fomentar el cuidado de los espacios comunes y generar entornos más agradables para la convivencia comunitaria.