Alistan festejos para niñas, niños y madres en Arteaga

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que las actividades se llevarán a cabo tanto en la cabecera como en zonas alejadas como Nuncio y El Potrero, con el objetivo de acercar estos festejos a más población.

ARTEAGA, COAH.- El Gobierno Municipal de Arteaga anunció la realización de eventos masivos para celebrar el Día del Niño y el Día de las Madres en distintas comunidades del municipio.

Se estima la participación de más de 8 mil niños y 7 mil madres, quienes podrán asistir a espectáculos, rifas de electrodomésticos y dinámicas recreativas.

“Son superior a los 8,000 niños los que están acudiendo a estos eventos los que se tienen previstos y pues es acercarles a ellos la diversión y un rato de alegría a través de shows, regalos y rifas”, comentó.

La alcaldesa señaló que estas actividades buscan fortalecer la convivencia familiar y llevar opciones de esparcimiento tanto a zonas urbanas como rurales del municipio.