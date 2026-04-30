Alistan festejos para niñas, niños y madres en Arteaga

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Alistan festejos para niñas, niños y madres en Arteaga
    Eventos por el Día del Niño y de las Madres reunirán a familias en distintas comunidades de Arteaga. UNSPLASH

Prevén participación de más de 15 mil personas en eventos en comunidades urbanas y rurales

ARTEAGA, COAH.- El Gobierno Municipal de Arteaga anunció la realización de eventos masivos para celebrar el Día del Niño y el Día de las Madres en distintas comunidades del municipio.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que las actividades se llevarán a cabo tanto en la cabecera como en zonas alejadas como Nuncio y El Potrero, con el objetivo de acercar estos festejos a más población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/fallas-electricas-dejan-sin-agua-a-colonias-de-arteaga-BI20392388

Se estima la participación de más de 8 mil niños y 7 mil madres, quienes podrán asistir a espectáculos, rifas de electrodomésticos y dinámicas recreativas.

“Son superior a los 8,000 niños los que están acudiendo a estos eventos los que se tienen previstos y pues es acercarles a ellos la diversión y un rato de alegría a través de shows, regalos y rifas”, comentó.

La alcaldesa señaló que estas actividades buscan fortalecer la convivencia familiar y llevar opciones de esparcimiento tanto a zonas urbanas como rurales del municipio.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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