Allende: Tras cinco días, localizan sin vida a adulto mayor en el lago San José

La noche del sábado 17 de octubre, el adulto mayor acudió a una reunión con la comisariada del ejido. De acuerdo con los testimonios de sus familiares, se retiró del lugar alrededor de las 21:00 horas con la intención de regresar a su domicilio, pero nunca llegó.

ALLENDE, COAH.- Una intensa búsqueda que se prolongó por cinco días en Allende terminó de manera trágica. El cuerpo de José Francisco Martínez Zúñiga, de 72 años, fue localizado sin vida en las aguas del lago San José, ubicado en el ejido Chamacuero, también conocido como Ojo de Agua San José.

La preocupación de sus seres queridos creció con el paso de las horas, especialmente porque Martínez Zúñiga presentaba problemas de visión, una condición que lo hacía propenso a sufrir algún accidente. Ante su ausencia, la familia presentó el reporte correspondiente, lo que derivó en la activación de una ficha de búsqueda por parte de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila.

EL HALLAZGO

Fue cuando uno de sus sobrinos se adentró en la zona y descubrió el cuerpo dentro del lago, el cual se encontraba atorado entre las ramas de un árbol.

Al sitio acudieron elementos de la Seguridad Pública Municipal, quienes, como primeros respondientes, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y que el cuerpo presentaba signos evidentes de descomposición. Los oficiales procedieron a resguardar el perímetro y dieron aviso a las autoridades ministeriales.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y las maniobras necesarias para el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si el fallecimiento fue producto de un accidente derivado de su problema de visión o si intervino otra circunstancia. Será el resultado de la necropsia de ley el que permita esclarecer las causas exactas del deceso y cerrar la incertidumbre de la familia.