Saltillo repite como la capital más segura de México, según INEGI

El alcalde Javier Díaz González agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para trabajar en equipo con la ciudadanía y mantener a la ciudad en los primeros lugares nacionales de este indicador.

Saltillo repite como la capital más segura del país, de acuerdo con los resultados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que mide la percepción de seguridad en 91 localidades del territorio nacional.

Señaló que los resultados no son obra de la casualidad, sino el reflejo de un modelo de seguridad encabezado por el Estado, en el que participan de forma coordinada las fiscalías estatal y federal, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la población.

DESTACAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Díaz González destacó que la “ciudadanización” de la seguridad en Saltillo es un ejemplo a nivel nacional. Actualmente, más de 145 mil personas participan a través de grupos de seguridad de WhatsApp y la aplicación “Saltillo Seguro”, contribuyendo con sus reportes a prevenir y reaccionar ante distintas incidencias.

Además del reporte ciudadano, los habitantes se han involucrado en la donación de equipamiento como motocicletas, patrullas, cámaras urbanas de vigilancia y oficinas móviles para el cuidado de la ciudad.

Por parte de los gobiernos estatal y municipal, la inversión en seguridad pública supera los mil 100 millones de pesos. Ante estos resultados, el alcalde afirmó que se trabajará arduamente y sin bajar la guardia para mantener los altos indicadores de seguridad en Saltillo.