Ofrece UAdeC cursos gratuitos de ajedrez y Excel en Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ofrecerá cursos gratuitos de ajedrez y Excel para la comunidad universitaria y el público en general, con el propósito de ampliar el acceso a herramientas útiles para la formación académica, el desarrollo personal y el ámbito laboral. A través de la Coordinación de Extensión Universitaria y el Centro Comunitario Polivalente “Francisco Villa”, las actividades serán impartidas por estudiantes de la Facultad de Sistemas y estarán abiertas a personas de 14 años en adelante.

AJEDREZ Y HERRAMIENTAS DIGITALES El curso de ajedrez se llevará a cabo los jueves, de 13:30 a 15:30 horas. Durante las sesiones, los participantes conocerán las reglas del juego, los movimientos de las piezas y las estrategias y tácticas básicas. También practicarán el análisis de partidas para fortalecer el pensamiento lógico, la concentración y la toma de decisiones.

Por su parte, las clases de Excel se impartirán los sábados, de 10:00 a 12:00 horas. El programa contempla una introducción al uso de la aplicación, fórmulas y funciones básicas, organización y análisis de datos, así como elaboración de gráficos y reportes. Además, se abordarán herramientas y recursos prácticos para aprovechar las funciones del programa en actividades cotidianas, académicas y profesionales.

Ambos cursos serán gratuitos y tendrán como sede las instalaciones del Centro Comunitario Polivalente “Francisco Villa”, ubicado en la calle Leobardo Aguilar número 1142, esquina con calle Principal, en la colonia Francisco Villa, al poniente de Saltillo. Las personas interesadas en obtener más información o inscribirse pueden comunicarse a los teléfonos 844 781 4106 y 844 436 5222.

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