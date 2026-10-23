Ofrece UAdeC cursos gratuitos de ajedrez y Excel en Saltillo

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    Ofrece UAdeC cursos gratuitos de ajedrez y Excel en Saltillo
    La UAdeC ofrecerá cursos gratuitos de ajedrez y Excel para personas de 14 años en adelante, en el Centro Comunitario Polivalente “Francisco Villa”. CORTESÍA

Las clases serán impartidas por estudiantes de la Facultad de Sistemas y están dirigidas a personas de 14 años en adelante

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ofrecerá cursos gratuitos de ajedrez y Excel para la comunidad universitaria y el público en general, con el propósito de ampliar el acceso a herramientas útiles para la formación académica, el desarrollo personal y el ámbito laboral.

A través de la Coordinación de Extensión Universitaria y el Centro Comunitario Polivalente “Francisco Villa”, las actividades serán impartidas por estudiantes de la Facultad de Sistemas y estarán abiertas a personas de 14 años en adelante.

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AJEDREZ Y HERRAMIENTAS DIGITALES

El curso de ajedrez se llevará a cabo los jueves, de 13:30 a 15:30 horas. Durante las sesiones, los participantes conocerán las reglas del juego, los movimientos de las piezas y las estrategias y tácticas básicas. También practicarán el análisis de partidas para fortalecer el pensamiento lógico, la concentración y la toma de decisiones.

$!Estudiantes de la Facultad de Sistemas impartirán las clases, enfocadas en el desarrollo de habilidades útiles para la vida académica y profesional.
Estudiantes de la Facultad de Sistemas impartirán las clases, enfocadas en el desarrollo de habilidades útiles para la vida académica y profesional. CORTESÍA

Por su parte, las clases de Excel se impartirán los sábados, de 10:00 a 12:00 horas. El programa contempla una introducción al uso de la aplicación, fórmulas y funciones básicas, organización y análisis de datos, así como elaboración de gráficos y reportes.

Además, se abordarán herramientas y recursos prácticos para aprovechar las funciones del programa en actividades cotidianas, académicas y profesionales.

$!Las actividades se realizarán los jueves y sábados en el poniente de Saltillo. Las inscripciones y los informes están disponibles por teléfono.
Las actividades se realizarán los jueves y sábados en el poniente de Saltillo. Las inscripciones y los informes están disponibles por teléfono. CORTESÍA

Ambos cursos serán gratuitos y tendrán como sede las instalaciones del Centro Comunitario Polivalente “Francisco Villa”, ubicado en la calle Leobardo Aguilar número 1142, esquina con calle Principal, en la colonia Francisco Villa, al poniente de Saltillo.

Las personas interesadas en obtener más información o inscribirse pueden comunicarse a los teléfonos 844 781 4106 y 844 436 5222.

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