Muere trabajador aplastado por un poste de concreto en Las Luisas, Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente ocurrió durante maniobras de carga en una empresa del bulevar Laguna Sur; las autoridades investigan qué provocó la caída de la estructura
TORREÓN, COAH.- Un hombre de 28 años murió la tarde del viernes luego de que un poste de concreto le cayera encima durante maniobras de carga en una empresa del sur de Torreón.
El accidente ocurrió en un establecimiento dedicado a la fabricación de estos postes, ubicado sobre el bulevar Laguna Sur, en la colonia Las Luisas. Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia tras el reporte de una persona atrapada bajo una de las piezas.
De acuerdo con los primeros informes, el hombre participaba en las maniobras cuando recibió el impacto de la estructura, que le provocó lesiones de gravedad. El encargado de producción relató que el conductor del tráiler, identificado como Humberto Córdova, se encontraba debajo de la unidad cuando ocurrió el percance, información que forma parte de las primeras indagatorias.
Paramédicos acudieron a la empresa tras recibir la solicitud de auxilio, pero al revisar al afectado confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, queda por esclarecer qué provocó la caída del poste y cómo se encontraba colocado al momento del accidente, para establecer las circunstancias exactas en las que perdió la vida el trabajador.