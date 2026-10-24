Muere trabajador aplastado por un poste de concreto en Las Luisas, Torreón

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    Muere trabajador aplastado por un poste de concreto en Las Luisas, Torreón
    Los cuerpos de emergencia acudieron al establecimiento tras el reporte de un trabajador atrapado bajo una estructura de concreto. SANDRA GÓMEZ

El accidente ocurrió durante maniobras de carga en una empresa del bulevar Laguna Sur; las autoridades investigan qué provocó la caída de la estructura

TORREÓN, COAH.- Un hombre de 28 años murió la tarde del viernes luego de que un poste de concreto le cayera encima durante maniobras de carga en una empresa del sur de Torreón.

El accidente ocurrió en un establecimiento dedicado a la fabricación de estos postes, ubicado sobre el bulevar Laguna Sur, en la colonia Las Luisas. Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia tras el reporte de una persona atrapada bajo una de las piezas.

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De acuerdo con los primeros informes, el hombre participaba en las maniobras cuando recibió el impacto de la estructura, que le provocó lesiones de gravedad. El encargado de producción relató que el conductor del tráiler, identificado como Humberto Córdova, se encontraba debajo de la unidad cuando ocurrió el percance, información que forma parte de las primeras indagatorias.

Paramédicos acudieron a la empresa tras recibir la solicitud de auxilio, pero al revisar al afectado confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, queda por esclarecer qué provocó la caída del poste y cómo se encontraba colocado al momento del accidente, para establecer las circunstancias exactas en las que perdió la vida el trabajador.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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