Valkirias de Saltillo va por la revancha ante Vipers en la Final de LIFFEN 2026

Valkirias de Saltillo tiene una cuenta pendiente. Este sábado 24 de octubre enfrentará a Vipers de la Ciudad de México en la Final de la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN) 2026, para buscar el título y la revancha. El partido está programado a las 6:30 de la tarde en el Campo 5 del Deportivo Los Electricistas, en la capital del país, donde las anfitrionas defenderán la localía ante las Guerreras del Valhalla. El antecedente inmediato convierte el duelo en un desafío especial para Coahuila. Durante la quinta jornada, Vipers derrotó 6-0 a Valkirias, también en la CDMX.

Ahora, cada serie ofensiva tendrá más peso: no habrá una segunda oportunidad. El objetivo es transformar la revancha en un título nacional. Para llegar a esta instancia, el equipo dirigido por Óscar Velázquez avanzó sin disputar su Semifinal frente a Charms. El conjunto capitalino no reunió el mínimo de jugadoras requerido por el reglamento y la eliminatoria se resolvió por incomparecencia. Vipers, por su parte, superó 24-0 a Wolfpack de Monterrey para obtener su boleto al juego por la corona. Valkirias cuenta con argumentos para competir. En agosto aplastó 57-6 a Wolfpack en el Estadio Olímpico de Saltillo, una muestra de la capacidad ofensiva que espera recuperar en la cita decisiva.

Sin embargo, el reto será distinto ante un rival que ya encontró la fórmula para contenerlas. La quarterback Alondra Pérez será una de las piezas a seguir en el equipo coahuilense. Su liderazgo y comunicación con las compañeras resultarán fundamentales para mover las cadenas, evitar pérdidas de balón y aprovechar las oportunidades frente a una defensiva que conoce sus fortalezas. La Final también representa el cierre de una campaña de reconstrucción para Valkirias, que volvió a la LIFFEN con una plantilla renovada. Tras meses de ajustes, derrotas y victorias, las saltillenses tienen enfrente el partido más importante del año: vencer a Vipers en su propia casa y llevar el trofeo a Coahuila.