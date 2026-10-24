POLITICÓN: Coahuila destaca por sus fortalezas económicas, pero hay un foco rojo por atender
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I. YA LOS AUDITAN
A Guadalupe Taddei, presidenta del INE, se le acabó la comodidad de responder que todo son señalamientos de la prensa. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre contrataciones del INE, tras identificar indicios de posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. El asunto ya tiene una revisión formal. Mientras quien preside el árbitro electoral reparte explicaciones, la institución acumula desgaste. Al INE le corresponde exigir cuentas a los partidos; ahora deberá entregar las propias.
II. SALIDA EN CÁLCULO
Taddei sostiene que no va a claudicar, pero circula otra versión: en privado ya se negociarían los términos de su salida. La investigación de la ASF y las exigencias de aclaración aumentan la presión. Según esas versiones, la discusión estaría en cuándo dejar el cargo y cómo evitar que parezca una derrota. No hay renuncia anunciada, pero habrá que seguir atentos a los acontecimientos de las próximas horas. Taddei todavía habla de resistir; quienes anticipan su salida aseguran que ya se discute la despedida.
III. REPROCHE INTERNACIONAL
La Unión Internacional de Magistrados expulsó a la Conatrib que preside Rafael Guerra Álvarez, organización que reúne a quienes presiden los tribunales estatales de México, por su respaldo a la reforma judicial. El mensaje es duro: para ese organismo, apoyar el nuevo modelo resultó incompatible con defender una justicia independiente. La preocupación es sencilla: elegir jueces por voto popular no garantiza que sean los mejor preparados ni que puedan resolver sin presiones políticas. La reforma que aquí se vendió como un triunfo democrático recibió afuera un serio reproche. Prometieron acercar la justicia al ciudadano pero dejaron abierta la puerta para pervertirla.
IV. ACATAR Y APLAUDIR
La Conatrib se defendió diciendo que debía cumplir la Constitución. Pero nadie le reprocha obedecer la ley, sino respaldar una reforma que permitió reemplazar a jueces en funciones y puso en duda su independencia. Un juez necesita libertad para fallar contra el Gobierno, aunque al gobernante le moleste. Si su permanencia depende de apoyos políticos, esa libertad queda expuesta. La expulsión no anula las sentencias mexicanas, pero sí cuestiona a quienes debían defender a los tribunales.
V. SOSTENER LA CONFIANZA
Miguel Ángel Riquelme recibe una buena noticia para Torreón: la percepción de inseguridad bajó de 43.4 por ciento a 21.7 por ciento entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, según el Inegi. Una reducción a la mitad merece reconocerse. El periodo comprende distintas etapas del gobierno municipal, pues el alcalde asumió en julio, y refleja un trabajo que debe conservarse. Riquelme conoce la importancia política y económica de esa confianza: permite salir, trabajar e invertir con mayor tranquilidad. Ahora le corresponde sostenerla desde el Ayuntamiento. La encuesta ofrece una buena fotografía; el mérito estará en que los ciudadanos sigan reconociendo esa imagen.
VI. CUIDAR A TIEMPO
Saltillo se mantiene como la capital con menor percepción de inseguridad, según la ENSU del Inegi. Javier Díaz acompañó la noticia con una acción concreta: presentó Infancia Segura, un agrupamiento de 20 policías capacitados para atender a niñas y niños ante violencia, abandono y explotación. Trabajará con el DIF y la Pronnif para dar seguimiento a los casos. Con esto, nos dicen, el objetivo es que la seguridad se mida también en la protección de quienes menos pueden defenderse.
VII. OBRA EN REVERSA
Luis Eduardo Olivares, secretario de Economía de Coahuila, tiene un foco rojo que atender. Según el INEG, en agosto las empresas constructoras del estado registraron caídas anuales de 11.4 por ciento en producción, 11.1 por ciento en personal ocupado y 8.4 por ciento en horas trabajadas. En el país, la producción creció 10.7 por ciento. Aquí, las compañías encuestadas produjeron menos y redujeron personal. El retroceso exige identificar qué obras se frenaron y cómo recuperar actividad. El diagnóstico ya tiene cifras; falta conocer la respuesta.
VIII. OBRA QUE CUENTA
Una obra que podría ayudar a mover esos números es la rectificación de Los Chorros. Jericó Abramo Masso buscará a la SICT para precisar cuándo podrá licitarse el proyecto, cuya inversión estima entre mil 500 y mil 800 millones de pesos. Además de atender un problema carretero urgente, podría generar empleo y demanda de materiales y servicios. Faltan permisos ambientales y financiamiento. A las constructoras les serviría bastante más una licitación que otro anuncio.
IX. LAS DOS CARAS
El contraste lo puso Valeria Moy, directora del IMCO, durante la Convención Nacional de Canacintra: destacó a Coahuila como una historia de crecimiento sostenido, con fortalezas en competitividad, ingreso por habitante y formalidad laboral. Es un reconocimiento relevante a una trayectoria construida durante años. La caída reciente de las constructoras muestra, al mismo tiempo, un sector que necesita atención. Ambos datos caben en la misma economía. Para Luis Olivares, el reconocimiento ofrece una buena carta de presentación; el retroceso, una tarea concreta. Gobernar la economía exige atender las dos cosas, incluso cuando sólo una merece fotografía.