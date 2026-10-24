POLITICÓN: Coahuila destaca por sus fortalezas económicas, pero hay un foco rojo por atender

Taddei sostiene que no va a claudicar, pero circula otra versión: en privado ya se negociarían los términos de su salida. La investigación de la ASF y las exigencias de aclaración aumentan la presión. Según esas versiones, la discusión estaría en cuándo dejar el cargo y cómo evitar que parezca una derrota. No hay renuncia anunciada, pero habrá que seguir atentos a los acontecimientos de las próximas horas. Taddei todavía habla de resistir; quienes anticipan su salida aseguran que ya se discute la despedida.

A Guadalupe Taddei , presidenta del INE, se le acabó la comodidad de responder que todo son señalamientos de la prensa. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre contrataciones del INE, tras identificar indicios de posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. El asunto ya tiene una revisión formal. Mientras quien preside el árbitro electoral reparte explicaciones, la institución acumula desgaste. Al INE le corresponde exigir cuentas a los partidos; ahora deberá entregar las propias.

III. REPROCHE INTERNACIONAL

La Unión Internacional de Magistrados expulsó a la Conatrib que preside Rafael Guerra Álvarez, organización que reúne a quienes presiden los tribunales estatales de México, por su respaldo a la reforma judicial. El mensaje es duro: para ese organismo, apoyar el nuevo modelo resultó incompatible con defender una justicia independiente. La preocupación es sencilla: elegir jueces por voto popular no garantiza que sean los mejor preparados ni que puedan resolver sin presiones políticas. La reforma que aquí se vendió como un triunfo democrático recibió afuera un serio reproche. Prometieron acercar la justicia al ciudadano pero dejaron abierta la puerta para pervertirla.

IV. ACATAR Y APLAUDIR

La Conatrib se defendió diciendo que debía cumplir la Constitución. Pero nadie le reprocha obedecer la ley, sino respaldar una reforma que permitió reemplazar a jueces en funciones y puso en duda su independencia. Un juez necesita libertad para fallar contra el Gobierno, aunque al gobernante le moleste. Si su permanencia depende de apoyos políticos, esa libertad queda expuesta. La expulsión no anula las sentencias mexicanas, pero sí cuestiona a quienes debían defender a los tribunales.

V. SOSTENER LA CONFIANZA

Miguel Ángel Riquelme recibe una buena noticia para Torreón: la percepción de inseguridad bajó de 43.4 por ciento a 21.7 por ciento entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, según el Inegi. Una reducción a la mitad merece reconocerse. El periodo comprende distintas etapas del gobierno municipal, pues el alcalde asumió en julio, y refleja un trabajo que debe conservarse. Riquelme conoce la importancia política y económica de esa confianza: permite salir, trabajar e invertir con mayor tranquilidad. Ahora le corresponde sostenerla desde el Ayuntamiento. La encuesta ofrece una buena fotografía; el mérito estará en que los ciudadanos sigan reconociendo esa imagen.

VI. CUIDAR A TIEMPO

Saltillo se mantiene como la capital con menor percepción de inseguridad, según la ENSU del Inegi. Javier Díaz acompañó la noticia con una acción concreta: presentó Infancia Segura, un agrupamiento de 20 policías capacitados para atender a niñas y niños ante violencia, abandono y explotación. Trabajará con el DIF y la Pronnif para dar seguimiento a los casos. Con esto, nos dicen, el objetivo es que la seguridad se mida también en la protección de quienes menos pueden defenderse.

VII. OBRA EN REVERSA

Luis Eduardo Olivares, secretario de Economía de Coahuila, tiene un foco rojo que atender. Según el INEG, en agosto las empresas constructoras del estado registraron caídas anuales de 11.4 por ciento en producción, 11.1 por ciento en personal ocupado y 8.4 por ciento en horas trabajadas. En el país, la producción creció 10.7 por ciento. Aquí, las compañías encuestadas produjeron menos y redujeron personal. El retroceso exige identificar qué obras se frenaron y cómo recuperar actividad. El diagnóstico ya tiene cifras; falta conocer la respuesta.