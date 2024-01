Alumnos de Medicina de la UVM podrán recibir doble título, gracias a acuerdo con la Universidad de Arizona

La Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad de Arizona (UofA) han sellado un acuerdo de colaboración destinado a brindar a los estudiantes de Medicina de la UVM la oportunidad de obtener un doble título.

Este innovador pacto les permitirá obtener la Licenciatura en Medicina por la UVM, (también con sede en Saltillo), habilitándolos para ejercer en México, y la Licenciatura en Salud Pública con especialización en Salud Global por la UofA, preparándolos para desempeñarse en el ámbito epidemiológico-administrativo de la salud.

La Dra. Mónica Porres, Rectora Institucional de la Universidad del Valle de México, destacó que este convenio refleja el compromiso de la institución por proporcionar una experiencia académica de alta calidad con proyección internacional. El objetivo es ampliar las oportunidades de desarrollo de los estudiantes en un entorno cada vez más globalizado.

Esta colaboración entre ambas instituciones responde a la necesidad de ofrecer una formación médica de vanguardia, estableciendo así un estándar novedoso en la educación superior en México. Los estudiantes que participen en este programa podrán cursar siete semestres y tres veranos en línea, con instructores de la UofA, en inglés, para obtener el doble título.

La Dra. Blanca Aurora Hernández Cruz resaltó que la UVM busca proporcionar una formación integral y pertinente, diversificando la profesionalización del egresado. Gracias a esta opción de doble titulación, los egresados no solo estarán capacitados para ofrecer atención médica de alta calidad en México, sino que también podrán contribuir a la prevención y mitigación de riesgos de salud en el público en general.

Además, podrán desempeñarse en roles como educadores en salud, epidemiólogos o consultores en salud global en Estados Unidos.

La Universidad de Arizona, ubicada entre las primeras 100 del mundo según el ranking del Center for World University Rankings (CWUR), es conocida por su Facultad de Salud Pública Mel and Enid Zuckerman, acreditada por la Commission for Education for Public Health (CEPH).

La UofA ocupa también el décimo lugar en las mejores licenciaturas en línea en Estados Unidos, según el U.S. News & World Report de 2023, contando con una matrícula de más de 49 mil estudiantes.