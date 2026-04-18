Saltillo: llaman a proteger inmuebles del Hospital Universitario, Café Oso y Hotel Urdiñola

Arturo Villarreal Reyes, subdirector de patrimonio cultural de la Secretaría de Cultura, subrayó que el patrimonio representa la memoria construida de los pueblos.

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios , este 18 de abril, especialistas en arquitectura destacaron la urgencia de proteger la fisonomía urbana de Saltillo ante la pérdida acelerada de edificios históricos.

Ejemplificó con inmuebles emblemáticos que forman parte de la identidad moderna de la ciudad y que hoy se encuentran en riesgo de ser alterados o destruidos de manera permanente.

El funcionario hizo un énfasis especial en la arquitectura correspondiente al siglo XX, la cual carece de una protección legal suficiente en la entidad actualmente.

“El Hospital Universitario no está protegido y cada vez está más alterado, entiendo las necesidades del crecimiento. Es un edificio de 1950, maravilla en cuanto al color y la arquitectura moderna de ladrillo y cristal. Otro edificio también de 1947 al 50 es Los Molinos y Tostadores, S.A., popularmente conocido como Café Oso”, señaló el arquitecto.

Asimismo, incluyó en esta lista de protección necesaria al Hotel Urdiñola, construido en el año de 1943 bajo un diseño neocolonial. Villarreal Reyes expuso que estas obras, además de ser funcionales para la vida diaria, representan piezas de arte que no pueden ser destruidas bajo la justificación del crecimiento urbano.

El funcionario también agregó que actualmente existe preocupación por demoliciones que se realizan sin estudios previos o sin contar con la autorización correspondiente de las autoridades.

Comparó estas acciones con la pérdida de documentos históricos que no podrán ser recuperados jamás por la sociedad saltillense en el futuro.

“Me preocupa mucho las demoliciones en las manzanas fundacionales sin estudios donde nuestra identidad, nuestro patrimonio, puertas, ventanas, rejas, pisos, vigas se van a la basura sin estudio previo. Es como mutilar una parte del cuerpo y tirarlo a la basura sin estudios previos”, afirmó.

EL PROGRESO NO SON DEMOLICIONES

Otro de los riesgos señalados durante su intervención fue el fenómeno conocido como “fachadismo”, donde se conservan únicamente los muros frontales de una propiedad mientras el interior es vaciado para otros fines comerciales.

Villarreal Reyes explicó que este proceso quita la cualidad de originalidad a las construcciones tradicionales de la región.

“No queremos que nuestra ciudad caiga en un fachadismo donde la fachada se sostiene por sí sola y atrás queda vacío. Vano, de ahí viene la palabra vanidad, hueco. Es importante conservar la casa y aprender a darle valor a todas las porciones”, expuso.

Por su parte, la arquitecta Karla Mariana Martínez Flores, también participante de las charlas de la Secretaría de Cultura, centró su reflexión en la conservación como una condición indispensable para la permanencia de la memoria colectiva.

En ese sentido, rechazó la idea de que la preservación de monumentos responda meramente a un sentimiento de nostalgia por el pasado de la ciudad.

Martínez Flores destacó que las ciudades deben ser entendidas como huellas del tiempo conformadas por diversas capas históricas que se superponen y advirtió que la falta de regulación compromete la continuidad histórica del centro de Saltillo como un soporte material de los recuerdos de sus habitantes.

La especialista criticó la lógica de prosperidad que se basa exclusivamente en la renovación y el aprovechamiento inmediato del suelo.

Señaló que actualmente se percibe al patrimonio histórico como un obstáculo para el desarrollo en lugar de un componente activo que aporta valor cultural y urbano.