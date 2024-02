¿Amor a la antigua? No, joven saltillense recibe misteriosa cartita anónima... de grupo religioso

Lo que inicialmente parecía ser una carta prometedora de un “romance adolescente” que caía del cielo, finalmente se convirtió en una experiencia desilusionante y llena de ironía cuando la joven descubrió el contenido de la misma

Durante la mañana del sábado, una chica saltillense se preparó como todos los días para realizar sus actividades laborales. Sin embargo, al salir de su casa se percató de que una misteriosa carta se encontraba en su puerta. La mujer, identificada como Metz, relató a través de sus redes sociales la sorpresa que se llevó, lo cual provocó reacciones de intriga. En una primera publicación, Metz expresó su intriga y bromeó sobre posibles escenarios, desde preocupaciones por sustancias peligrosas hasta especulaciones sobre relaciones personales. La carta, sin remitente y en blanco, provocó diversas conjeturas en su mente. TE PUEDE INTERESAR: ¿Saltillo la ciudad más embrujada? Doña Wicca desentierra ‘trabajos’ entre tumbas “Me dejaron una carta afuera de mi casa... Por mi mente pasaron dos cosas: 1-Ántrax, 2-nuevamente las personas que quieren que se las rente (la casa) porque según ellxs como quiera nunca estoy. Ronda una cosa más en mi mente, pero nah creo 3-mi vecino que me ayuda a podar la jardinera y que no he visto, quiere comunicarse a la antigua conmigo”. “No trae remitente ni nada, está en blanco el sobre. Ya la puse a contra luz y no se ve nadota. Por si las dudas, no la voy a abrir”, reveló, abriendo paso a la intriga y a la ilusión entre usuarios si este hecho se trataba de un admirador secreto.

En una segunda publicación, Metz reveló su falta de resistencia y dobló la carta para descubrir su contenido. La respuesta, según anticipó, sorprendería a sus seguidores y sugirió que alguien había previsto su elección de atuendo, el cual solo se dejó ver en fotografías que consistía en una falda larga y floreada, pero sin revelar más. Finalmente, en su tercera publicación, Metz compartió el contenido de la carta, revelando que provenía de los testigos de Jehová. Aunque agradeció el esfuerzo y la dedicación de la remitente, rechazó enérgicamente el método de acercamiento a través de propaganda religiosa. Indicó de forma breve que la carta incluía mensajes sobre la tierra prometida, entregarse al servicio de Jehová y advertencias sobre el fin de los tiempos. “Como muchxs saben, por amor, estuve a punto de renunciar a mi ateísmo (gracias a Dios no fue así)... Y justo hoy, cuando vuelvo a ponerme la falda por la que mis amix me decían hermanaaaa, llega esa curiosa carta. Para desgracia de algunxs, y rompiendo mi ilusión y corazón de que fuera una carta de mi vecino que no he visto o dinero... O Ántrax y ya desvivirme ALV, la carta era una cadena de los testigos de Jehová”. TE PUEDE INTERESAR: Ruby, acusada de la muerte de una menor por conducir ebria en Monclova, no quiere pagar el brazalete que la mantiene en libertad “Putrefacta quedé porque les funcionó su marketing tradicional... Movieron mi emoción y la de varixs y utilizaron un canal tradicional de comunicación (si me lo preguntan, excelente estrategia). Murió mi esperanza de tener una carta de amor a la antigua”, expresó.

Metz concluyó con una afirmación firme contra el acoso domiciliario y expresó su decepción por no recibir la carta de amor que esperaba. A pesar del “cringe” (vergüenza ajena en inglés) provocado por la carta, la joven saltillense cerró con humor, concentrándose en su curso actual. No obstante, en exclusiva para VANGUARDIA, Metz reveló el contenido completo de la carta, destacando su mensaje sobre la tierra prometida y la insistencia en unirse al servicio de Jehová. “La carta decía primero el nombre de la señora y que quería compartirme un mensaje muy importante que hace mucho me querían hacer llegar. Luego añadió un versículo bíblico (desconozco cuál)”. “Qué, independientemente de lo malo que yo haya hecho, yo tenía un lugar asegurado en la tierra prometida. Únicamente tenía que decidir darle entrada a Jehová y acoplarme a sus enseñanzas y otro versículo”. “Que entregar tu vida al servicio a Jehová era muy bello, pero lo mejor era la recompensa e incluyó más versículos, y que el final de los tiempos está a cerca y si no me decidía a ir a la tierra prometida, viviría rodeada de dolor. Luego enviaba bendiciones y su número para que la contactara si me decidía por el buen camino”. La joven, entre risas, finalizó diciendo con ironía que esa era otra aventura que le sucedía “por ser tan tercermundista”.

Leer Texto