Amplía UAdeC registro de admisión a Bachillerato y Licenciatura hasta el 15 de febrero

Coahuila
/ 3 febrero 2026
    Los resultados del proceso de admisión se publicarán el 7 de mayo de 2026. FOTO: CORTESÍA

El ingreso corresponde al semestre agosto-diciembre 2026 y el trámite se realiza únicamente en el portal oficial de la universidad

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) informó la ampliación del periodo de registro para el proceso de admisión a los niveles de Bachillerato y Licenciatura hasta el próximo 15 de febrero, para quienes deseen ingresar a la máxima casa de estudios en el semestre agosto-diciembre 2026.

El trámite deberá realizarse a través del portal oficial www.uadec.mx/admisiones/, donde las y los aspirantes deberán capturar sus datos personales y subir una fotografía. Al concluir el registro, será necesario imprimir la boleta para efectuar el pago correspondiente en los bancos autorizados, el cual podrá realizarse hasta el 15 de febrero. El costo de la ficha de admisión tanto para Bachillerato como para Licenciatura es de 920 pesos.

Del 27 de febrero al 13 de marzo, las y los aspirantes deberán generar su pase para el examen de admisión, ya sea presencial o en línea, en la misma plataforma, dentro de la opción de impresión de pase, documento indispensable para ingresar a los campus universitarios el día de la evaluación.

La UAdeC precisó que las y los aspirantes deberán contar con su certificado de terminación de estudios en las fechas establecidas para la entrega de documentos, del 5 al 14 de agosto de 2026. En el caso de Bachillerato, no deberán realizar trámite de ficha ni inscripción de nuevo ingreso quienes hayan cursado estudios del mismo nivel en alguna escuela oficial o incorporada a la UAdeC.

Asimismo, se informó que quienes hayan causado baja académica no podrán ser admitidos nuevamente en el mismo programa educativo; sin embargo, podrán aspirar a otro programa si son aceptados en un nuevo proceso de admisión. Para ingresar a Bachillerato, el aspirante no deberá tener más de 17 años al momento de la inscripción, con excepción del turno vespertino de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González.

Para el Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE), se ponderará el área de inglés como lengua extranjera dentro del examen de admisión. En el caso de las carreras en modalidad en línea, el examen EXANI II se aplicará desde casa. Las y los aspirantes a la Escuela Superior de Música y a la carrera de Artes Plásticas deberán comunicarse directamente con su plantel para programar su examen específico. En tanto, quienes aspiren a la carrera de Médico Cirujano deberán presentar, además, un examen de pre-medicina con un costo adicional de 920 pesos.

La aplicación presencial del EXANI I para Bachillerato se realizará el 14 de marzo, mientras que el EXANI II para Licenciatura y el examen de pre-medicina se aplicarán el 21 de marzo, ambos a las 9:00 horas. Las autoridades universitarias aclararon que la fecha y horario de aplicación son únicos e inapelables.

En el caso del examen en línea desde casa, el simulacro obligatorio se llevará a cabo los días 11 y 18 de marzo, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, con duración aproximada de una hora, mientras que la aplicación oficial será el 21 de marzo.

Los resultados del proceso de admisión se publicarán el 7 de mayo de 2026. Para mayor información, las y los interesados pueden acudir al Departamento de Admisiones en Rectoría, así como a las coordinaciones de las Unidades Sureste, Laguna y Norte, o comunicarse a los teléfonos oficiales y vía WhatsApp que la UAdeC ha puesto a disposición del público.

