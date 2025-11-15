Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
Pasará de dos a cuatro carriles y culminará en el entronque La Gloria sobre el municipio de Castaños
La ampliación de la carretera 57 en el tramo entre Saltillo y Monclova iniciará en el entronque con la carretera entre Saltillo y Monterrey.
De acuerdo a información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Coahuila, el proyecto “actualmente se encuentra como proyecto ejecutivo por parte de la Dirección General de Carreteras Federales, la cual tendrá a su cargo la contratación de Estudios y Proyectos del mismo”.
Asimismo detalló que el proyecto consiste en una modernización y ampliación de la vía para pasar del tipo A2 al tipo A4, es decir que pasará de dos a cuatro carriles por lado.
La obra iniciará desde el mencionado entronque y culminará en el entronque conocido como La Gloria ubicado sobre el municipio de Castaños.
En total serán 149.5 kilómetros de ampliación con una inversión de 4 mil 500 millones de pesos y un tiempo de ejecución de 40 meses, aunque no se detalló cuándo iniciará la obra.
El proyecto “tiene como principal objetivo reducir el índice de accidentes y mejorar la clasificación de la carretera, así como aumentar la velocidad de operación, a efecto de proporcionar a sus usuarios una vía de comunicación moderna , eficiente, segura y de alta calidad, que promueva la reducción de gastos de operación y en su tiempo de recorrido”, expuso la SICT.
Además detalló que con la obra se beneficiará a una población de aproximadamente un millón y medio de habitantes.
ANUNCIADA DESDE FEBRERO
Aunque hasta ahora no se habían ofrecido mayores detalles sobre inversión y puntos exactos de la ampliación, la misma fue anunciada desde el pasado mes de febrero por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La obra es parte del Programa Nacional de Infraestructura 2025-2030 en el que se intervendrán un total de 4 mil kilómetros en todo el país.
La mandataria expuso que la obra iniciará en el año 2026 sin especificar una fecha exacta.