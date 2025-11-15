$!Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo

La ampliación de la carretera 57 en el tramo entre Saltillo y Monclova iniciará en el entronque con la carretera entre Saltillo y Monterrey.

De acuerdo a información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Coahuila, el proyecto “actualmente se encuentra como proyecto ejecutivo por parte de la Dirección General de Carreteras Federales, la cual tendrá a su cargo la contratación de Estudios y Proyectos del mismo”.

Asimismo detalló que el proyecto consiste en una modernización y ampliación de la vía para pasar del tipo A2 al tipo A4, es decir que pasará de dos a cuatro carriles por lado.

La obra iniciará desde el mencionado entronque y culminará en el entronque conocido como La Gloria ubicado sobre el municipio de Castaños.

En total serán 149.5 kilómetros de ampliación con una inversión de 4 mil 500 millones de pesos y un tiempo de ejecución de 40 meses, aunque no se detalló cuándo iniciará la obra.