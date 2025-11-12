Accidente doble en Los Chorros reaviva exigencia para cumplir compromiso de Claudia Sheinbaum de modernización
Jericó Abramo señaló que seguirá insistiendo desde su posición como legislador, buscando reuniones y llevando la exigencia de los coahuilenses a la tribuna de la Cámara de Diputados
Tras los dos accidentes registrados este martes que entorpecieron la circulación en el tramo de Los Chorros, volvió a evidenciarse la necesidad de concretar la modernización de la carretera 57, una obra prioritaria para la Federación e incluida por la presidenta Claudia Sheinbaum entre los compromisos asumidos al tomar protesta, señaló Jericó Abramo, diputado federal por Coahuila.
Durante la mañana, un tráiler que circulaba con dirección a Puerto México volcó, provocando el cierre total de la vialidad. Más tarde, en sentido contrario, un doble remolque que transportaba piso perdió parte de su carga, lo que ocasionó el bloqueo parcial del paso hacia Saltillo y una importante afectación al tránsito en ambos sentidos.
Tras los hechos, el legislador recordó que el compromiso de modernizar este tramo es una demanda histórica y urgió a que se asignen los recursos necesarios dentro del recurso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etiquetado para nueva infraestructura.
Abramo explicó que la dependencia dispondrá para 2026, 27 mil 720 millones. Ante ello, pidió que se transparente si en ese monto está contemplado el arranque de Los Chorros. De acuerdo con el legislador, la obra estaba programada para iniciar en 2025 con una inversión de 280 millones de pesos, seguida de 697 millones en 2026 y una cantidad similar en 2027.
Abramo adelantó que esta semana buscará reunirse con la Subsecretaría de Infraestructura y de la Secretaría de Hacienda para gestionar avances en el cumplimiento de este compromiso presidencial.
Aunado a ello, señaló que llevará a la próxima sesión de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar que los trabajos comiencen, dado que el proyecto ya cuenta con trazo liberado.
“Queremos que de la bolsa que se autorizó en la Cámara de Diputados se pueda etiquetar recurso para arrancar la ampliación de la carretera Saltillo–Monclova y el cambio de trazo en Los Chorros”, expresó.