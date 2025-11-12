Accidente doble en Los Chorros reaviva exigencia para cumplir compromiso de Claudia Sheinbaum de modernización

Tras los dos accidentes registrados este martes que entorpecieron la circulación en el tramo de Los Chorros, volvió a evidenciarse la necesidad de concretar la modernización de la carretera 57, una obra prioritaria para la Federación e incluida por la presidenta Claudia Sheinbaum entre los compromisos asumidos al tomar protesta, señaló Jericó Abramo, diputado federal por Coahuila.

Durante la mañana, un tráiler que circulaba con dirección a Puerto México volcó, provocando el cierre total de la vialidad. Más tarde, en sentido contrario, un doble remolque que transportaba piso perdió parte de su carga, lo que ocasionó el bloqueo parcial del paso hacia Saltillo y una importante afectación al tránsito en ambos sentidos.

TE PUEDE INTERESAR: Doble accidente de tráileres en Los Chorros afecta la autopista; uno vuelca y el otro tira su carga

Tras los hechos, el legislador recordó que el compromiso de modernizar este tramo es una demanda histórica y urgió a que se asignen los recursos necesarios dentro del recurso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etiquetado para nueva infraestructura.