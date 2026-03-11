Ampliación de la carretera 57 fortalecerá movilidad: Alcalde de Ramos Arizpe

Coahuila
11 marzo 2026
    Ampliación de la carretera 57 fortalecerá movilidad: Alcalde de Ramos Arizpe
    La obra es resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios de la región

La ampliación beneficiará a miles de trabajadores que diariamente transitan por esta vialidad, destacó el Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, reconoció el impulso que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ha dado al fortalecimiento de la infraestructura carretera en la región sureste del estado, tras el arranque de los trabajos de ampliación de la carretera federal 57 Saltillo–Monclova en el tramo Vito Alessio–Los Cedros.

El presidente municipal señaló que este tipo de proyectos reflejan la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y los municipios, lo que permite concretar obras estratégicas para el desarrollo regional.

Gutiérrez Merino indicó que la ampliación de esta vialidad representa un beneficio importante para miles de trabajadores que diariamente transitan por la zona, así como para el sector industrial, los parques industriales y el sector empresarial que han consolidado a Ramos Arizpe como uno de los principales polos de desarrollo económico en Coahuila.

Asimismo, subrayó que la obra contribuirá a mejorar la movilidad y la seguridad vial en este corredor carretero, además de fortalecer la competitividad y el crecimiento económico de Ramos Arizpe y de la región sureste del estado.

El edil agregó que el proyecto tendrá un impacto positivo para los habitantes de Ramos Arizpe y Saltillo, quienes utilizan esta vía de manera cotidiana para trasladarse hacia centros de trabajo, zonas industriales y otros municipios de la entidad.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Ángel Algara Acosta, informó que la primera etapa de la obra contempla una inversión de 38.4 millones de pesos.

Detalló que los trabajos incluyen la ampliación de la carretera de dos a cuatro carriles, con la construcción de un camellón central de cuatro metros, así como la colocación de 16 mil 900 metros cuadrados de nueva carpeta de concreto asfáltico.

Además, el proyecto contempla la ejecución de terracerías, pavimentación, obras de drenaje, señalización horizontal y vertical, semaforización en dos cruceros, instalación de alumbrado público y obra inducida, acciones que permitirán mejorar la funcionalidad y seguridad de esta importante vía que conecta a la región sureste con el norte del estado.

