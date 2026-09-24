Amplían de dos a seis acompañantes para audiencia de subasta de AHMSA

La determinación fue emitida mediante un acuerdo fechado el 23 de septiembre, luego de que el juzgado advirtiera que existe suficiente capacidad en el auditorio donde se llevará a cabo la audiencia.

MONCLOVA, COAH.- El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles amplió de dos a seis el número de acompañantes que podrán ingresar a la audiencia pública donde se recibirán las posturas para la enajenación de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), programada para este viernes 25 de septiembre.

De acuerdo con el documento, actualmente se tienen registradas 34 personas, mientras que el inmueble cuenta con capacidad para 98 asistentes.

Con esta modificación, los postores, acreedores garantizados participantes, fiduciarios de los fideicomisos de garantía, acreedores de las empresas e interesados en general podrán ingresar acompañados de hasta seis personas.

La audiencia se mantiene programada para las 10:00 horas del 25 de septiembre, en Avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

El juzgado estableció que se dará prioridad de acceso a los postores, personal de la Sindicatura, acreedores garantizados participantes y fiduciarios de los fideicomisos de garantía, así como a los acreedores de AHMSA y MINOSA.

La información relacionada con las personas que ingresarán deberá ser comunicada al órgano jurisdiccional a más tardar este 24 de septiembre.

Asimismo, el juez requirió al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez notificar de manera inmediata la determinación a los postores y a los acreedores garantizados participantes.

La audiencia representa un momento clave dentro del proceso de concurso mercantil de AHMSA y MINOSA, cuyos expedientes corresponden al 19/2023 y 77/2022, respectivamente, al estar prevista la recepción de las posturas para la enajenación de los bienes de ambas compañías.