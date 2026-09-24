Amplían de dos a seis acompañantes para audiencia de subasta de AHMSA

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    AHMSA mantiene abierto su proceso de concurso mercantil ante las autoridades judiciales. AHMSA
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La audiencia para la enajenación de bienes de AHMSA está programada para este 25 de septiembre

MONCLOVA, COAH.- El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles amplió de dos a seis el número de acompañantes que podrán ingresar a la audiencia pública donde se recibirán las posturas para la enajenación de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), programada para este viernes 25 de septiembre.

La determinación fue emitida mediante un acuerdo fechado el 23 de septiembre, luego de que el juzgado advirtiera que existe suficiente capacidad en el auditorio donde se llevará a cabo la audiencia.

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De acuerdo con el documento, actualmente se tienen registradas 34 personas, mientras que el inmueble cuenta con capacidad para 98 asistentes.

Con esta modificación, los postores, acreedores garantizados participantes, fiduciarios de los fideicomisos de garantía, acreedores de las empresas e interesados en general podrán ingresar acompañados de hasta seis personas.

La audiencia se mantiene programada para las 10:00 horas del 25 de septiembre, en Avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

El juzgado estableció que se dará prioridad de acceso a los postores, personal de la Sindicatura, acreedores garantizados participantes y fiduciarios de los fideicomisos de garantía, así como a los acreedores de AHMSA y MINOSA.

La información relacionada con las personas que ingresarán deberá ser comunicada al órgano jurisdiccional a más tardar este 24 de septiembre.

Asimismo, el juez requirió al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez notificar de manera inmediata la determinación a los postores y a los acreedores garantizados participantes.

La audiencia representa un momento clave dentro del proceso de concurso mercantil de AHMSA y MINOSA, cuyos expedientes corresponden al 19/2023 y 77/2022, respectivamente, al estar prevista la recepción de las posturas para la enajenación de los bienes de ambas compañías.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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