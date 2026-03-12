Analiza Congreso de Coahuila impacto de posible ‘Plan B’ de reforma electoral

Tras el fallo en contra de la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila expresó su postura respecto al llamado “Plan B”.

La legisladora señaló que, aunque los planteamientos de austeridad pueden resultar positivos, existe preocupación por la forma en que esta propuesta federal podría impactar directamente en las soberanías estatales y municipales.

“Me preocupa el tema de la división de poderes en el sentido de cómo se pretende hacer una reforma que puede impactar a los ayuntamientos y congresos”, afirmó la diputada en entrevista.

Destacó que Coahuila ya opera bajo esquemas de eficiencia, al posicionarse entre los congresos con menor presupuesto y número de legisladores en relación con su población.

“Sin duda, los temas de austeridad creo que están bien siempre el planteamiento. De hecho, pueden ver cómo el Congreso de Coahuila está dentro de los de menor presupuesto”, explicó.

La funcionaria subrayó la necesidad de analizar a detalle el documento oficial una vez que sea presentado, ya que la mayoría legislativa a nivel federal podría facilitar una eventual reforma constitucional.

“Yo quisiera saber a profundidad en qué va a consistir para poder emitir una opinión ya más clara y jurídica”, precisó la titular del Poder Legislativo en el estado.

Finalmente, defendió el modelo de trabajo local, asegurando que los datos ofrecidos por la presidencia de la República contrastan con la realidad operativa y la transparencia de Coahuila.

“Muestran cómo trabajamos aquí en Coahuila con transparencia, cómo trabajamos con austeridad y sobre todo con mucho cariño para la gente”, concluyó la representante parlamentaria.