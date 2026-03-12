Pese a discrepancias con la reforma, alianza PT y Morena en Coahuila se mantiene firme: Mejía Berdeja

Coahuila
/ 12 marzo 2026
    Pese a discrepancias con la reforma, alianza PT y Morena en Coahuila se mantiene firme: Mejía Berdeja
    Ricardo Mejía Berdeja afirma que nada tumbará la alianza en Coahuila del PT y Morena. VANGUARDIA

Ambos partidos contenderán juntos en los comicios para elegir diputados locales

Luego de que las bancadas del Partido del Trabajo y el Partido Verde no aprobaron la reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, el dirigente del PT en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja manifestó que la coalición que sostiene con Coahuila se mantiene vigente y las polémicas de carácter nacional no la debilitarán del objetivo.

Fue el pasado miércoles, cuando la Cámara de Diputados registró la votación de 259 votos de Morena en favor de la reforma, y otros 234 del PRI, el PAN, MC, el PRD, el PT y el PVEM en contra, desechándola por falta de mayoría calificada.

Al respecto, el dirigente del PT manifestó que mientras que se respetan las decisiones de los representantes del partido en el panorama nacional, la alianza que firmaron el pasado 30 de enero para competir en conjunto con Morena para renovar las 25 curules del Congreso de Coahuila está firme para apoyarse en los 16 distritos en disputa popular.

“Es una alianza ganadora que va hacia arriba y ningún evento de carácter nacional ni legislativo nacional cambia el rumbo de la alianza”, dijo en entrevista Mejía Berdeja.

Subrayó que el rumbo de la alianza está firme y registrada ante la autoridad e incluso, ya ha asumido sanciones del proceso.

“Nuestros adversarios del PRI del gobierno quisieran que no la hubiera, pero la alianza está muy firme, sólida y fuerte”, expresó.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

