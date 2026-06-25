Analiza Secretaría de Cultura cancelar video con ‘El Millonario’; caso sigue bajo revisión jurídica

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Coahuila
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    Analiza Secretaría de Cultura cancelar video con ‘El Millonario’; caso sigue bajo revisión jurídica
    Esther Quintana sostuvo que la colaboración de la Filarmónica con “El Millonario” contraviene los principios que promueve el Gobierno del Estado y confirmó que el caso continúa en revisión. ARCHIVO

La secretaria Esther Quintana calificó como “preocupante” la colaboración y argumentó que desconocía el proyecto hasta que ya se había concretado

La Secretaría de Cultura de Coahuila analiza la posible cancelación del video que la Orquesta Filarmónica del Desierto grabó con el rapero “El Millonario”, mientras el caso continúa bajo revisión jurídica. La titular de la dependencia, Esther Quintana Salinas, calificó la situación como “preocupante” y afirmó que las decisiones se tomarán conforme a lo que determine el análisis legal.

La funcionaria evitó adelantar posibles sanciones o pronunciarse sobre el despido de dos músicos de la agrupación. Señaló que el caso permanece en estudio y que la dependencia actuará con estricto apego a la ley antes de emitir una resolución o deslindar responsabilidades.

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”No quiero adelantar comentarios en el tema. Está en estudio y vamos a actuar conforme estrictamente a lo que marque la ley, no nos salimos. Esa es la vía, nada más”, enfatizó Quintana Salinas, quien añadió que también se evalúa si el video musical continuará o será cancelado.

Como se informó previamente, la secretaria había señalado que no autorizó la colaboración entre la Orquesta Filarmónica del Desierto y el rapero regiomontano, ni el despido de los músicos que manifestaron su inconformidad. También aseguró que se enteró del proyecto cuando éste ya se había realizado y ordenó detener la grabación, aunque el trabajo ya estaba concluido.

Durante la entrevista, Quintana Salinas reiteró que uno de los principales problemas fue la falta de revisión previa sobre el artista con el que se realizaría la colaboración, al considerar que ello contradice los principios que promueve la Secretaría de Cultura.

”El problema está en que no se indagó quién era el individuo, ¿verdad? Ustedes saben toda la historia que hay detrás de él, entonces eso es muy preocupante porque va en contra de los principios que aplican en este gobierno”, declaró.

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La secretaria explicó que, si bien la Orquesta Filarmónica del Desierto puede participar en proyectos con particulares, dichas colaboraciones deben someterse a un análisis previo para conocer el perfil de quienes solicitan sus servicios y verificar que las actividades sean compatibles con los lineamientos de la dependencia.

”La orquesta también puede ser rentada para el sector privado, pero sí hay que saber a quién le está pidiendo que toque, ¿verdad? Este fue el problema, que no se hizo un análisis, al menos a lo que yo veo, y el teatro también”, puntualizó.

Finalmente, Quintana Salinas informó que, una vez concluyan las investigaciones administrativas y jurídicas, la Secretaría de Cultura ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer las conclusiones del caso y las medidas que, en su caso, correspondan.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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