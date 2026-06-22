Analizan alcaldes y Estado obras hidráulicas para captación en la Región Sureste de Coahuila

“Tenemos que pensar, y es algo que ya estoy platicando con el alcalde de Saltillo y con el alcalde de Ramos Arizpe”, señaló el mandatario estatal al referirse a la necesidad de aprovechar los escurrimientos generados por las precipitaciones.

Ante las recientes lluvias registradas en la región, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que mantiene conversaciones con autoridades municipales para impulsar proyectos de captación de agua que permitan fortalecer el abasto hídrico y hacer frente a eventuales contingencias en los pozos de suministro.

Jiménez Salinas explicó que el objetivo es desarrollar infraestructura que permita retener parte del agua que actualmente escurre hacia otras cuencas fuera de la entidad, con el fin de crear reservas estratégicas para el consumo humano.

Destacó que los millones de litros de agua captados durante las lluvias de las últimas semanas representan una oportunidad para fortalecer la disponibilidad del recurso en beneficio de la población.

“Hay que pensar en qué proyecto se puede hacer; más bien dicho, ya hay algunos proyectos que se han planteado”, comentó el gobernador, al señalar que las áreas técnicas analizarán las distintas alternativas para determinar cuáles son las más viables y factibles de ejecutar en el corto plazo.

El titular del Ejecutivo estatal indicó que cualquier proyecto de esta naturaleza requerirá la participación coordinada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno del Estado y los municipios involucrados.

Asimismo, explicó que las autoridades deberán evaluar aspectos técnicos, financieros y legales para garantizar la correcta planeación y operación de la infraestructura hidráulica.

“Pienso que toda esta agua que escurre es importante ver cómo la aprovechamos para el consumo humano”, reiteró.