Analizan en Ramos Arizpe dar acceso a vivienda y más prestaciones a policías en 2027

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno de Ramos Arizpe trabaja en una estrategia para mejorar las prestaciones laborales de los policías municipales durante 2027, entre las posibilidades se encuentra facilitarles el acceso a esquemas de vivienda, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. Durante la entrega de reconocimientos a elementos de la corporación, el edil señaló que una de las prioridades para el próximo año será mejorar las condiciones laborales de los agentes y generar incentivos que contribuyan a incrementar la plantilla y reducir la rotación de personal.

“Estamos haciendo una estrategia buena para el año que entra para, bueno, tratar de sumar más policías, porque los policías pues no tienen Seguro Social, no tienen Infonavit, pero vamos a ver de qué forma les podemos ayudar con ciertas cosas”, declaró. Al ser cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que los elementos puedan acceder a créditos para vivienda, Gutiérrez Merino indicó que el Ayuntamiento todavía trabaja en la viabilidad de las alternativas que podrían implementarse. “Estamos en eso, estamos en eso. Por eso digo que hay sorpresas nuevas. No es tan rápido, pero para el próximo año vamos a tener sorpresas muy buenas”, señaló. Además de los proyectos previstos para 2027, el alcalde explicó que actualmente se selecciona cada mes a dos policías municipales por su desempeño para entregarles un estímulo económico.

“Le estamos dando también un beneficio, que es el seleccionar a dos policías por mes y dándoles una gratificación económica por esas ganas que le echan”, puntualizó. Gutiérrez Merino agregó que el desempeño de los elementos es evaluado por el mando de la corporación y señaló que el Municipio también busca mejorar el equipamiento disponible para los agentes, incluidos uniformes, unidades y herramientas para sus labores. El Ayuntamiento señaló además la importancia de que la ciudadanía reporte irregularidades y mantenga comunicación con la corporación para facilitar la atención de situaciones relacionadas con la seguridad.