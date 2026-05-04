Entrega Ramos Arizpe apoyos económicos para fortalecer el deporte local; benefician a 11 equipos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, llevó a cabo la entrega de apoyos económicos destinados al impulso del deporte local, en beneficio de niñas, niños y jóvenes que representan al municipio en diversas disciplinas y competencias de carácter regional y nacional. Durante el acto, el presidente municipal informó que se brinda respaldo a un total de 11 equipos de la región, con el propósito de fortalecer su desarrollo y garantizar su participación en distintas ligas y torneos.

“Estamos impulsando de manera decidida todas las disciplinas deportivas, apoyando a quienes realizan un esfuerzo constante por competir y representar dignamente a Ramos Arizpe. Estos recursos permitirán cubrir gastos y favorecer su crecimiento deportivo”, señaló el edil. Entre las disciplinas beneficiadas se encuentran porristas, tochito, fútbol y pentatlón, con la participación de escuelas deportivas como Pumas y Falcons, las cuales han destacado por su constancia y resultados en diferentes niveles de competencia.

Los apoyos otorgados están orientados a cubrir diversas necesidades relacionadas con la participación en torneos y ligas, lo que permitirá a los equipos mantenerse activos en competencias fuera del municipio.

El alcalde subrayó que estos conjuntos no solo participan en ligas locales, sino que también forman parte de circuitos deportivos en la región sureste, así como en otras entidades del país, como Nuevo León y Sinaloa, lo que contribuye a ampliar su experiencia y nivel competitivo. En el evento estuvieron presentes familiares de los deportistas beneficiados, así como el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, y el director del Deporte Municipal, Leonardo Saucedo Vitela, quienes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el deporte como una herramienta fundamental para la formación integral de la juventud.

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