Entrega Ramos Arizpe apoyos económicos para fortalecer el deporte local; benefician a 11 equipos

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    Entrega Ramos Arizpe apoyos económicos para fortalecer el deporte local; benefician a 11 equipos
    Con apoyos fortalecen a 11 equipos deportivos del municipio. CORTESÍA

Los beneficiarios son niñas, niños y jóvenes que compiten a nivel regional y nacional

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, llevó a cabo la entrega de apoyos económicos destinados al impulso del deporte local, en beneficio de niñas, niños y jóvenes que representan al municipio en diversas disciplinas y competencias de carácter regional y nacional.

Durante el acto, el presidente municipal informó que se brinda respaldo a un total de 11 equipos de la región, con el propósito de fortalecer su desarrollo y garantizar su participación en distintas ligas y torneos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/fortalece-ramos-arizpe-limpieza-urbana-con-participacion-ciudadana-y-atencion-oportuna-BC20443453

“Estamos impulsando de manera decidida todas las disciplinas deportivas, apoyando a quienes realizan un esfuerzo constante por competir y representar dignamente a Ramos Arizpe. Estos recursos permitirán cubrir gastos y favorecer su crecimiento deportivo”, señaló el edil.

Entre las disciplinas beneficiadas se encuentran porristas, tochito, fútbol y pentatlón, con la participación de escuelas deportivas como Pumas y Falcons, las cuales han destacado por su constancia y resultados en diferentes niveles de competencia.

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Los apoyos otorgados están orientados a cubrir diversas necesidades relacionadas con la participación en torneos y ligas, lo que permitirá a los equipos mantenerse activos en competencias fuera del municipio.

$!Los apoyos buscan cubrir gastos y facilitar el crecimiento deportivo de los equipos, enfatizó el Alcalde.
Los apoyos buscan cubrir gastos y facilitar el crecimiento deportivo de los equipos, enfatizó el Alcalde. CORTESÍA

El alcalde subrayó que estos conjuntos no solo participan en ligas locales, sino que también forman parte de circuitos deportivos en la región sureste, así como en otras entidades del país, como Nuevo León y Sinaloa, lo que contribuye a ampliar su experiencia y nivel competitivo.

En el evento estuvieron presentes familiares de los deportistas beneficiados, así como el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, y el director del Deporte Municipal, Leonardo Saucedo Vitela, quienes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el deporte como una herramienta fundamental para la formación integral de la juventud.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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