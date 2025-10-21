Avanza regulación para frenar costos excesivos en seguros y hospitales privados: Jericó Abramo

Luego del llamado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para transparentar los costos médicos en el país, el diputado federal Jericó Abramo Masso explicó que están avanzando las iniciativas que impulsa desde febrero, en las cuales se buscan regular los costos de las aseguradoras y los hospitales privados. Con esto se pretende dar certeza a más de 14 millones de usuarios con contratos de gastos médicos mayores.

“Llegamos a una etapa de negociación muy clara. Ya lo planteamos con todas las bancadas —Morena, PT, PVEM, MC, PRI y PAN— y coincidimos en que hay que meter una nueva regulación para que las aseguradoras dejen de cometer los excesos que hoy cometen”, comentó en entrevista con VANGUARDIA.

El legislador detalló que las pólizas de gastos médicos mayores aumentan entre 15 y hasta 80 por ciento cada año, dependiendo del perfil del contratante y los riesgos cubiertos. “Este año, exclusivamente, han abusado de los clientes”, agregó.

Mencionó que los hospitales privados omiten publicar sus tarifas, lo que impide al usuario conocer los precios reales de procedimientos y medicamentos. “Las aseguradoras justifican el alza en sus pólizas por la falta de transparencia de los hospitales, que cobran 20, 30 o 40 veces más caros los medicamentos”, dijo.

En ese sentido, Abramo Masso explicó que seis proyectos de reforma se encuentran en discusión dentro de la Cámara de Diputados. “Buscan equilibrar el sistema de gastos médicos privado para que los usuarios tengan certidumbre cuando contratan una póliza”, dijo.