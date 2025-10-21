Avanza regulación para frenar costos excesivos en seguros y hospitales privados: Jericó Abramo
En entrevista, el diputado explicó que las iniciativas que impulsa buscan “detener los abusos”, transparentar tarifas y dar facultades de sanción a la Profeco
Luego del llamado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para transparentar los costos médicos en el país, el diputado federal Jericó Abramo Masso explicó que están avanzando las iniciativas que impulsa desde febrero, en las cuales se buscan regular los costos de las aseguradoras y los hospitales privados. Con esto se pretende dar certeza a más de 14 millones de usuarios con contratos de gastos médicos mayores.
“Llegamos a una etapa de negociación muy clara. Ya lo planteamos con todas las bancadas —Morena, PT, PVEM, MC, PRI y PAN— y coincidimos en que hay que meter una nueva regulación para que las aseguradoras dejen de cometer los excesos que hoy cometen”, comentó en entrevista con VANGUARDIA.
El legislador detalló que las pólizas de gastos médicos mayores aumentan entre 15 y hasta 80 por ciento cada año, dependiendo del perfil del contratante y los riesgos cubiertos. “Este año, exclusivamente, han abusado de los clientes”, agregó.
Mencionó que los hospitales privados omiten publicar sus tarifas, lo que impide al usuario conocer los precios reales de procedimientos y medicamentos. “Las aseguradoras justifican el alza en sus pólizas por la falta de transparencia de los hospitales, que cobran 20, 30 o 40 veces más caros los medicamentos”, dijo.
En ese sentido, Abramo Masso explicó que seis proyectos de reforma se encuentran en discusión dentro de la Cámara de Diputados. “Buscan equilibrar el sistema de gastos médicos privado para que los usuarios tengan certidumbre cuando contratan una póliza”, dijo.
Entre los puntos principales mencionó:
• Establecer que, al cumplir 60 años, las pólizas no puedan subir más de cinco puntos por encima de la inflación.
• Permitir que los jóvenes que contraten su seguro desde los 20 años puedan amortizar su costo durante 40 años.
• Publicar las listas de médicos que atienden dentro de cada aseguradora y evitar cobros por fuera.
• Crear un tabulador público de costos médicos, con actualización mensual, bajo regulación de la Profeco y la Secretaría de Economía.
• Otorgar facultades sancionatorias a la Profeco para intervenir ante abusos en tarifas o incumplimientos de contrato.
• Modificar el artículo 230 del Código Penal para prohibir que un hospital solicite pagarés, cheques o tarjetas como garantía cuando el paciente ya cuenta con un seguro vigente.
“Vamos a destrabar el exceso que cometen los gastos médicos mayores y los hospitales privados, con una nueva legislación que permita transparencia y combate a la opacidad”, afirmó.
El diputado añadió que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será la instancia responsable de emitir los tabuladores y supervisar los cobros hospitalarios. “El hospital A, B o C tendrá que publicar sus tarifas cada mes, y eso permitirá que el mercado se autorregule”.
En cuanto a las sanciones, indicó que las reformas también contemplan multas de millones de pesos para los hospitales o aseguradoras que violen la ley. “Las sanciones dependerán del año y del tipo de violación, pero serán ejemplares para hospitales que abusen del usuario”, comentó.
De acuerdo con el diputado, la propuesta será discutida en la Cámara de Diputados la próxima semana, y una vez aprobada, deberá ser ratificada por el Senado de la República.
“Después de que el Senado la vote, podría imprimirse a finales de diciembre. Ya va con todo. Ni excesos de hospitales privados, ni excesos de aseguradoras”, concluyó.