Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final

La propuesta presentada en febrero por el diputado federal coahuilense Jericó Abramo Masso, enfocada en regular los costos y prácticas de las aseguradoras de gastos médicos mayores y de los servicios privados de salud, se encuentra en su recta final.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo cierra el año con más de 35 mil apoyos a familias vulnerables

El legislador confirmó a VANGUARDIA que se encuentra realizando los últimos acuerdos con las bancadas del grupo mayoritario y que espera que la reforma sea sometida a votación antes de que concluya el año. Explicó que se mantiene en cabildeo con todas las fuerzas políticas para asegurar el respaldo necesario.

El avance de esta reforma ocurre en paralelo a intentos locales por legislar en la materia. A finales de noviembre, por ejemplo, la diputada panista Claudia Caballero presentó en el Congreso de Nuevo León una propuesta para modificar la Ley de Salud estatal en busca de mayor transparencia en los cobros al asegurado.

Sin embargo, el diputado federal aclaró que este tipo de regulación no puede impulsarse desde los estados, pues las leyes vinculadas a salud, finanzas, defensa del consumidor y supervisión del sector asegurador recaen en el Congreso de la Unión.

Señaló que son la Cámara de Diputados y el Senado quienes tienen injerencia directa sobre las normas que rigen a la Profeco, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

La propuesta impulsada por Abramo busca fijar límites claros a incrementos de pólizas en la vejez, dar certidumbre a jóvenes que contraten seguros a largo plazo, transparentar los servicios y médicos incluidos en cada aseguradora, regular los costos mediante un tabulador público actualizado y fortalecer la capacidad sancionatoria de la Profeco ante abusos o incumplimientos.

También plantea modificar el Código Penal para impedir que hospitales privados soliciten garantías de pago cuando el paciente ya cuenta con un seguro vigente.

Con la negociación en su etapa final, el legislador aseguró que el objetivo es frenar prácticas que afectan a los usuarios y establecer reglas homogéneas en todo el país, algo que únicamente puede lograrse mediante una reforma federal.