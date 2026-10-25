Ante Halloween, se prevé alza de 50% en consultas infantiles por caries

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    Ante Halloween, se prevé alza de 50% en consultas infantiles por caries
    La Facultad de Odontología de la UAdeC prevé un aumento en las consultas infantiles por caries durante la temporada de Halloween y advierte sobre la importancia de la prevención. UNSPLASH

La directora de la Facultad de Odontología de la UAdeC, Shaila Esquivel, recordó que la falta de atención dental en menores puede constituir omisión de cuidados e incluso abuso infantil en casos graves

La Facultad de Odontología de la UAdeC prevé un incremento en las consultas infantiles durante el último periodo del año, en el que aumenta el consumo de dulces por celebraciones como Halloween, informó su directora, Shaila Esquivel Álvarez.

Señaló que, durante esta etapa, la afluencia de pacientes puede aumentar hasta 50 por ciento, principalmente por problemas de caries en niñas y niños, ya que el 100% de los pacientes que acuden a consulta ya presentan esta afectación, mientras que son menos quienes buscan atención preventiva, como revisiones periódicas o limpiezas dentales.

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La caries, explicó, puede derivar en tratamientos como extracciones, endodoncias o pulpotomías, dependiendo de la gravedad del daño. En el caso de los dientes de leche, Esquivel Álvarez subrayó que es importante evitar su extracción cuando existen alternativas de tratamiento, debido a la función que cumplen en el espacio destinado a los dientes permanentes.

Ante ello y el aumento en el consumo de golosinas durante Halloween, la directora destacó la importancia de mantener el cepillado dental y promover hábitos de higiene desde la infancia. También recomendó a madres y padres participar en las actividades de educación preventiva que se realizan en escuelas, incluidas las aplicaciones de flúor.

En ese sentido, recordó que la falta de atención a la salud bucal de los menores puede considerarse omisión de cuidados e incluso abuso infantil, ya que pueden derivarse afectaciones graves.

En el último año, la facultad ha atendido al menos tres casos que han derivado en procesos legales y en la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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