Ante Halloween, se prevé alza de 50% en consultas infantiles por caries

Señaló que, durante esta etapa, la afluencia de pacientes puede aumentar hasta 50 por ciento, principalmente por problemas de caries en niñas y niños, ya que el 100% de los pacientes que acuden a consulta ya presentan esta afectación, mientras que son menos quienes buscan atención preventiva, como revisiones periódicas o limpiezas dentales.

La Facultad de Odontología de la UAdeC prevé un incremento en las consultas infantiles durante el último periodo del año, en el que aumenta el consumo de dulces por celebraciones como Halloween, informó su directora, Shaila Esquivel Álvarez.

La caries, explicó, puede derivar en tratamientos como extracciones, endodoncias o pulpotomías, dependiendo de la gravedad del daño. En el caso de los dientes de leche, Esquivel Álvarez subrayó que es importante evitar su extracción cuando existen alternativas de tratamiento, debido a la función que cumplen en el espacio destinado a los dientes permanentes.

Ante ello y el aumento en el consumo de golosinas durante Halloween, la directora destacó la importancia de mantener el cepillado dental y promover hábitos de higiene desde la infancia. También recomendó a madres y padres participar en las actividades de educación preventiva que se realizan en escuelas, incluidas las aplicaciones de flúor.

En ese sentido, recordó que la falta de atención a la salud bucal de los menores puede considerarse omisión de cuidados e incluso abuso infantil, ya que pueden derivarse afectaciones graves.

En el último año, la facultad ha atendido al menos tres casos que han derivado en procesos legales y en la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).