Facilita DIF Coahuila acceso a medicamentos para tratar el cáncer de mama

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    Facilita DIF Coahuila acceso a medicamentos para tratar el cáncer de mama
    Liliana Salinas Valdés (segunda de Izq. a Der.) destacó la importancia de acercar apoyos que contribuyan a la continuidad de los tratamientos y la recuperación de las pacientes. CORTESÍA

Proporciona mangas de compresión e impulsa brigadas para detectar oportunamente distintos tipos de cáncer

El DIF Coahuila brinda medicamentos, prótesis externas de mama y mangas de compresión a mujeres que enfrentan cáncer de mama, como parte de las acciones de acompañamiento durante sus tratamientos y recuperación.

A través de la Coordinación de Vida y Salud, el organismo estatal trabaja en conjunto con sus coordinaciones regionales y los sistemas DIF municipales para acercar estos apoyos a las pacientes, especialmente a quienes enfrentan dificultades para cubrir los gastos asociados con la enfermedad.

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La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que la atención a las mujeres con este diagnóstico requiere no solo reconocer los retos que enfrentan, sino también ofrecer alternativas que respondan a sus necesidades durante el proceso médico.

Indicó que el objetivo es facilitar el acceso a los recursos complementarios que necesitan las pacientes y contribuir a que mantengan la continuidad de sus tratamientos.

$!El DIF Coahuila entrega medicamentos, prótesis externas de mama y mangas de compresión para apoyar a mujeres que enfrentan cáncer de mama.
El DIF Coahuila entrega medicamentos, prótesis externas de mama y mangas de compresión para apoyar a mujeres que enfrentan cáncer de mama. CORTESÍA

Entre los apoyos se encuentra el medicamento Anastrozol, utilizado en determinados casos de cáncer de mama con sensibilidad hormonal para reducir el riesgo de recurrencia. Debido a que su administración puede extenderse durante varios años, su costo representa una dificultad para algunas pacientes.

El acceso a este fármaco, siempre bajo prescripción y seguimiento médico, puede contribuir a que las mujeres continúen con el tratamiento indicado por sus especialistas.

IMPULSAN DETECCIÓN OPORTUNA

Además de los apoyos complementarios, el DIF Coahuila realiza brigadas de prevención y detección oportuna del cáncer, en las que se ofrecen exploraciones y canalizaciones para mastografías, así como estudios de colposcopia, pruebas de Papanicolaou y detección del virus del papiloma humano (VPH).

$!Las brigadas de prevención incluyen exploraciones, canalizaciones para mastografías y pruebas para detectar distintos tipos de cáncer.
Las brigadas de prevención incluyen exploraciones, canalizaciones para mastografías y pruebas para detectar distintos tipos de cáncer. CORTESÍA

Las jornadas también incluyen tamizajes para la detección de problemas de salud prostática, con el propósito de ampliar las acciones preventivas entre la población.

Estas actividades buscan acercar los servicios médicos, promover la detección temprana y facilitar el acceso a estudios que permitan identificar posibles enfermedades y canalizar a las personas para recibir atención especializada.

$!El DIF Coahuila busca promover la prevención contra el cáncer de mama.
El DIF Coahuila busca promover la prevención contra el cáncer de mama. CORTESÍA

El organismo estatal reiteró que mantendrá la coordinación con instituciones y municipios para ampliar la difusión de medidas preventivas y acercar apoyos a quienes los requieran.

Las acciones forman parte de la atención que impulsa el DIF Coahuila durante el Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, periodo en el que se refuerza la importancia de la detección oportuna, el seguimiento médico y el acompañamiento de las pacientes durante su tratamiento.

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