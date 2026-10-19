Ante nueva ley, Tribunales Electorales alistan andamiaje por carga de trabajo

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    Ante nueva ley, Tribunales Electorales alistan andamiaje por carga de trabajo
    El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila forma parte de las instituciones jurisdiccionales encargadas de garantizar la legalidad y certeza de los procesos electorales en la entidad. ARCHIVO

El Tribunal Electoral asegura que cuenta con capacidad técnica para atender la carga de trabajo y las denuncias durante los procesos electorales

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Batista, indicó que, a pesar de la copiosa carga de trabajo que enfrentan los órganos jurisdiccionales en materia electoral y del impacto que generan las denuncias frívolas presentadas durante el desarrollo de los procesos, las instituciones cuentan con las condiciones y la capacidad técnica para operar eficazmente.

Batista señaló que la disputa por el poder público es un fenómeno permanente que debe normalizarse y encauzarse mediante las vías jurisdiccionales ordinarias.

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En este sentido, enfatizó que el andamiaje normativo e institucional vigente ha demostrado su efectividad técnica y jurídica para garantizar que las elecciones se lleven a cabo con certeza.

Propuesta de Ley Orgánica del Poder Judicial

En materia de reformas normativas, se elaboró una propuesta conjunta para la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral.

El documento fue presentado formalmente por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y entregado a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con el objetivo de que sea el Poder Ejecutivo quien lo envíe como iniciativa al Congreso de la Unión.

Explicó que esta propuesta busca ordenar los esfuerzos institucionales y lograr un mejor arreglo funcional dentro del Poder Judicial, previendo que su discusión pueda realizarse antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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